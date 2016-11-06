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Browns starting center Cameron Erving ejected for first-quarter fight

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: November 6, 2016 - 07:05 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson talks to offensive lineman Cameron irving after he was ejected from the game in the first quarter against the Dallas Cowboys on Sunday at FIrstEnergy Stadium in Cleveland. The Cowboys won the game 35-10. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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