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Browns to face Steelers in regular-season opener and finale; no prime-time game on schedule

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 20, 2017 - 08:00 PM | Updated: April 21, 2017 - 01:02 PM
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