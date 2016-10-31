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Browns trade for Patriots Pro Bowl linebacker Jamie Collins: ‘We got better today,’ Terrelle Pryor says

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 31, 2016 - 08:58 PM
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This is a 2016 file photo showing Jamie Collins of the New England Patriots team. The Cleveland Browns have acquired linebacker Jamie Collins from New England, a person with knowledge of the trade tells The Associated Press. The person spoke on condition of anonymity Monday, because the deal has not officially been announced. Tuesday is the NFL's trade deadline. (AP Photo/File)

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