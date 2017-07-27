Browns training camp snapshot (Day 1): Hue Jackson says DeShone Kizer progressing faster than expected: ‘He’s understanding the offense’

PHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBkZXZlbG9wbWVudHM8L3A+PHA+QnJvd25zIHJvb2tpZSBxdWFy
dGVyYmFjayBEZVNob25lIEtpemVyIGlzIGZhcnRoZXIgYWhlYWQgdGhhbiBjb2FjaCBIdWUgSmFj
a3NvbiB0aG91Z2h0IGhlIHdvdWxkIGJlIGFmdGVyIHRoZSBmaXJzdCBwcmFjdGljZSBvZiB0cmFp
bmluZyBjYW1wLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WWVzLCBoZSBpcywmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4g
JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaGUmIzgyMTc7cyB1bmRlcnN0YW5kaW5nIHRoZSBvZmZlbnNlLiBJIGNv
dWxkIHRha2UgeW91IGJhY2sgdG8gW29yZ2FuaXplZCB0ZWFtIGFjdGl2aXRpZXMgaW4gdGhlIHNw
cmluZ10uIEhlIHN0cnVnZ2xlZCBjYWxsaW5nIHRoZSBwbGF5cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZGlk
IG5vdCBzZWUgYXMgbXVjaCBvZiB0aGF0IHRvZGF5LiBUaGF0IGlzIGltcHJvdmVtZW50LiBPYnZp
b3VzbHksIGhlIG1hZGUgc29tZSBnb29kIHRocm93cyBhbmQgZGlkIG5vdCB0dXJuIHRoZSBiYWxs
IG92ZXIuIFRob3NlIHRoaW5ncyBhcmUgZ29vZC4gQWdhaW4sIGl0IGlzIGp1c3Qgb25lIGRheS4g
V2UgYXJlIG5vdCBnb2luZyB0byBtYWtlIGRlY2lzaW9ucyBvbiBndXlzIGluIG9uZSBkYXkuIFdl
IGhhdmUgYSBsb3Qgb2Ygd29yayB0byBkby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphY2tzb24gb3BlbmVkIHRy
YWluaW5nIGNhbXAgd2l0aCB0aGUgc2FtZSBxdWFydGVyYmFjayByb3RhdGlvbiBoZSB1c2VkIGR1
cmluZyBtYW5kYXRvcnkgbWluaWNhbXAgaW4gbWlkLUp1bmUuPC9wPjxwPkNvZHkgS2Vzc2xlciB3
ZW50IGZpcnN0IHdpdGggdGhlIHN0YXJ0ZXJzLCBmb2xsb3dlZCBieSBCcm9jayBPc3dlaWxlciB3
aXRoIHRoZSBiYWNrdXBzLCBLaXplciB3aXRoIHRoZSBzdGFydGVycyBhbmQgS2V2aW4gSG9nYW4g
d2l0aCB0aGUgYmFja3Vwcy4gU28gS2Vzc2xlciBhbmQgS2l6ZXIgY29udGludWVkIHRvIHNwbGl0
IHRpbWUgd2l0aCB0aGUgc3RhcnRlcnMuPC9wPjxwPkVhY2ggb2YgdGhlIHRvcCB0aHJlZSBxdWFy
dGVyYmFja3MgaGFkIGEgaGlnaGxpZ2h0IGFuZCBub25lIHRocmV3IGFuIGludGVyY2VwdGlvbi4g
Tm90IGEgYmFkIGRheSBmb3Igd2hhdCYjODIxNztzIHdpZGVseSBjb25zaWRlcmVkIGEgd2VhayBn
cm91cCB3aXRoIG5vIGVzdGFibGlzaGVkIHN0YXJ0ZXIuPC9wPjxwPktlc3NsZXIgdGhyZXcgYWJv
dXQgNDAgeWFyZHMgdG8gd2lkZSByZWNlaXZlciBLZW5ueSBCcml0dCBvbiBhIDYwLXlhcmQgdG91
Y2hkb3duLiBCcml0dCB1c2VkIGEgZG91YmxlIG1vdmUgdG8gYmVhdCB0aGUgY292ZXJhZ2Ugb2Yg
Y29ybmVyYmFjayBKb2UgSGFkZW4uPC9wPjxwPktpemVyIHRocmV3IGEgbGFzZXIgdG8gcmVjZWl2
ZXIgQ29yZXkgQ29sZW1hbiwgd2hvIGp1bXBlZCB0byBjYXRjaCB0aGUgYmFsbCBhbG9uZyB0aGUg
c2lkZWxpbmUuPC9wPjxwPk9zd2VpbGVyIGNvbm5lY3RlZCB3aXRoIHRpZ2h0IGVuZCBKLlAuIEhv
bHR6IG9uIGEgZGVlcCBjcm9zc2luZyByb3V0ZS48L3A+PHA+SmFja3NvbiB2aWV3ZWQgaXQgYXMg
YSBnb29kIGZpcnN0IGRheSBmb3IgdGhlIG9mZmVuc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGNhbiB0ZWxs
IHRoYXQgd2UgYXJlIGEgc3RlcCBiZXR0ZXIgdGhhbiB3ZSB3ZXJlIGEgeWVhciBhZ28gYnkgZmFy
LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlIHdhcyBsZXNzIGFzc2lnbm1lbnQgZXJyb3Jz
IGluIHRoZSBmaXJzdCBkYXkuIFRoZXJlIHdhcyBsZXNzIGJhbGxzIG9uIHRoZSBncm91bmQsIGxl
c3MgdHVybm92ZXJzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGVyZSB3YXMgbmVhcmx5
IG9uZSB0dXJub3Zlci4gRnJlZSBzYWZldHkgRGVycmljayBLaW5kcmVkIGJyb2tlIHVwIGEgcGFz
cyBmcm9tIEtlc3NsZXIgYWxvbmcgdGhlIHNpZGVsaW5lIGJ1dCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBoYW5n
IG9udG8gdGhlIGJhbGwuIEhlIHdvcmtlZCB3aXRoIHRoZSBmaXJzdC10ZWFtIGRlZmVuc2Ugb3Bw
b3NpdGUgc3Ryb25nIHNhZmV0eSBJYnJhaGVpbSBDYW1wYmVsbC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIw
MTtTdGFydGluZyBsZWZ0IGd1YXJkIEpvZWwgQml0b25pbyBwYXJ0aWNpcGF0aW5nIGluIHRlYW0g
ZHJpbGxzIHdhcyBhIHBsZWFzYW50IHN1cnByaXNlLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyByZWFkeSB0
byBnbywmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZCBvZiBCaXRvbmlvLCB3aG8gaGFkIExpc2ZyYW5jIGZv
b3Qgc3VyZ2VyeSBvbiBPY3QuIDE3LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0d1YXJkIEpvaG4gR3Jl
Y28sIHdobyBoYWQgTGlzZnJhbmMgc3VyZ2VyeSBpbiBEZWNlbWJlciwgYW5kIGNlbnRlciBBdXN0
aW4gUmVpdGVyLCB3aG8gc3VmZmVyZWQgYSB0b3JuIGFudGVyaW9yIGNydWNpYXRlIGxpZ2FtZW50
IGFuZCBoYWQga25lZSBzdXJnZXJ5IGluIE9jdG9iZXIsIHByYWN0aWNlZCBvbiBhIGxpbWl0ZWQg
YmFzaXMsIHBhcnRpY2lwYXRpbmcgaW4gaW5kaXZpZHVhbCBkcmlsbHMuPC9wPjxwPiYjODIyNjsm
IzgyMDE7QnJpdHQsIGZ1bGxiYWNrIERhbm55IFZpdGFsZSBhbmQgcmVjZWl2ZXIgSmFtZXMgV3Jp
Z2h0IGxlZnQgcHJhY3RpY2Ugd2l0aCB3aGF0IEphY2tzb24gY2FsbGVkICYjODIyMDtjcmFtcHMu
JiM4MjIxOyBBbiBhdGhsZXRpYyB0cmFpbmVyIGV4YW1pbmVkIFZpdGFsZSYjODIxNztzIGxvd2Vy
IGxlZnQgbGVnIGJlZm9yZSBoZSB0b29rIGEgZmV3IHN0ZXBzLCBzYXQgaW4gYSBjYXJ0IGFuZCB3
YXMgZHJpdmVuIGludG8gdGhlIGZpZWxkIGhvdXNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1Jvb2tp
ZSBjb3JuZXJiYWNrIEhvd2FyZCBXaWxzb24gKGZyYWN0dXJlZCBrbmVlY2FwKSB3YXMgdGhlIG9u
bHkgQnJvd25zIHBsYXllciB3aG8gZGlkbiYjODIxNzt0IHByYWN0aWNlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO0NvZHkgUGFya2V5IG1hZGUgYWxsIGZpdmUgb2YgaGlzIGZpZWxkLWdvYWwgYXR0ZW1w
dHMuIFJvb2tpZSBaYW5lIEdvbnphbGV6IG1hZGUgZm91ciBhbmQgbWlzc2VkIG9uZS48L3A+PHA+
PHN0cm9uZz5GcmlkYXkmIzgyMTc7cyBzY2hlZHVsZTogPC9zdHJvbmc+UHJhY3RpY2UgZnJvbSAz
OjI1LTU6NTUgcC5tLjwvcD48cD4mIzgyMTI7IDxzdHJvbmc+TmF0ZSBVbHJpY2g8L3N0cm9uZz48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.