Browns training camp snapshot (Day 1): Hue Jackson says DeShone Kizer progressing faster than expected: ‘He’s understanding the offense’

PHA+VGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBkZXZlbG9wbWVudHM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBCcm93bnMgcm9v
a2llIHF1YXJ0ZXJiYWNrIERlU2hvbmUgS2l6ZXIgaXMgZmFydGhlciBhaGVhZCB0aGFuIGNvYWNo
IEh1ZSBKYWNrc29uIHRob3VnaHQgaGUgd291bGQgYmUgYWZ0ZXIgdGhlIGZpcnN0IHByYWN0aWNl
IG9mIHRyYWluaW5nIGNhbXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZZXMsIGhlIGlzLCYjODIyMTsgSmFja3Nv
biBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayBoZSYjODIxNztzIHVuZGVyc3RhbmRpbmcgdGhlIG9mZmVu
c2UuIEkgY291bGQgdGFrZSB5b3UgYmFjayB0byBbb3JnYW5pemVkIHRlYW0gYWN0aXZpdGllcyBp
biB0aGUgc3ByaW5nXS4gSGUgc3RydWdnbGVkIGNhbGxpbmcgdGhlIHBsYXlzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBkaWQgbm90IHNlZSBhcyBtdWNoIG9mIHRoYXQgdG9kYXkuIFRoYXQgaXMgaW1wcm92ZW1l
bnQuIE9idmlvdXNseSwgaGUgbWFkZSBzb21lIGdvb2QgdGhyb3dzIGFuZCBkaWQgbm90IHR1cm4g
dGhlIGJhbGwgb3Zlci4gVGhvc2UgdGhpbmdzIGFyZSBnb29kLiBBZ2FpbiwgaXQgaXMganVzdCBv
bmUgZGF5LiBXZSBhcmUgbm90IGdvaW5nIHRvIG1ha2UgZGVjaXNpb25zIG9uIGd1eXMgaW4gb25l
IGRheS4gV2UgaGF2ZSBhIGxvdCBvZiB3b3JrIHRvIGRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFja3NvbiBv
cGVuZWQgdHJhaW5pbmcgY2FtcCB3aXRoIHRoZSBzYW1lIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHJvdGF0aW9uIGhl
IHVzZWQgZHVyaW5nIG1hbmRhdG9yeSBtaW5pY2FtcCBpbiBtaWQtSnVuZS48L3A+PHA+Q29keSBL
ZXNzbGVyIHdlbnQgZmlyc3Qgd2l0aCB0aGUgc3RhcnRlcnMsIGZvbGxvd2VkIGJ5IEJyb2NrIE9z
d2VpbGVyIHdpdGggdGhlIGJhY2t1cHMsIEtpemVyIHdpdGggdGhlIHN0YXJ0ZXJzIGFuZCBLZXZp
biBIb2dhbiB3aXRoIHRoZSBiYWNrdXBzLiBTbyBLZXNzbGVyIGFuZCBLaXplciBjb250aW51ZWQg
dG8gc3BsaXQgdGltZSB3aXRoIHRoZSBzdGFydGVycy48L3A+PHA+RWFjaCBvZiB0aGUgdG9wIHRo
cmVlIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBoYWQgYSBoaWdobGlnaHQgYW5kIG5vbmUgdGhyZXcgYW4gaW50ZXJj
ZXB0aW9uLiBOb3QgYSBiYWQgb3V0aW5nIGZvciB3aGF0JiM4MjE3O3Mgd2lkZWx5IGNvbnNpZGVy
ZWQgYSB3ZWFrIGdyb3VwIHdpdGggbm8gZXN0YWJsaXNoZWQgc3RhcnRlci48L3A+PHA+S2Vzc2xl
ciB0aHJldyBhYm91dCA0MCB5YXJkcyB0byB3aWRlIHJlY2VpdmVyIEtlbm55IEJyaXR0IG9uIGEg
NjAteWFyZCB0b3VjaGRvd24uIEJyaXR0IHVzZWQgYSBkb3VibGUgbW92ZSB0byBkZWZlYXQgdGhl
IGNvdmVyYWdlIG9mIGNvcm5lcmJhY2sgSm9lIEhhZGVuLjwvcD48cD5LaXplciB0aHJldyBhIGxh
c2VyIHRvIHJlY2VpdmVyIENvcmV5IENvbGVtYW4sIHdobyBqdW1wZWQgdG8gY2F0Y2ggdGhlIGJh
bGwgYWxvbmcgdGhlIHNpZGVsaW5lLjwvcD48cD5Pc3dlaWxlciBjb25uZWN0ZWQgd2l0aCB0aWdo
dCBlbmQgSi5QLiBIb2x0eiBvbiBhIGRlZXAgY3Jvc3Npbmcgcm91dGUuPC9wPjxwPkphY2tzb24g
dmlld2VkIGl0IGFzIGEgZ29vZCBmaXJzdCBkYXkgZm9yIHRoZSBvZmZlbnNlLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBjYW4gdGVsbCB0aGF0IHdlIGFyZSBhIHN0ZXAgYmV0dGVyIHRoYW4gd2Ugd2VyZSBhIHll
YXIgYWdvIGJ5IGZhciwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVyZSB3YXMgbGVzcyBhc3Np
Z25tZW50IGVycm9ycyBpbiB0aGUgZmlyc3QgZGF5LiBUaGVyZSB3YXMgbGVzcyBiYWxscyBvbiB0
aGUgZ3JvdW5kLCBsZXNzIHR1cm5vdmVycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyNjsgVGhlcmUgd2Fz
IG5lYXJseSBvbmUgdHVybm92ZXIuIEZyZWUgc2FmZXR5IERlcnJpY2sgS2luZHJlZCBicm9rZSB1
cCBhIHBhc3MgZnJvbSBLZXNzbGVyIGFsb25nIHRoZSBzaWRlbGluZSBidXQgY291bGRuJiM4MjE3
O3QgaGFuZyBvbnRvIHRoZSBiYWxsLiBIZSB3b3JrZWQgd2l0aCB0aGUgZmlyc3QtdGVhbSBkZWZl
bnNlIG9wcG9zaXRlIHN0cm9uZyBzYWZldHkgSWJyYWhlaW0gQ2FtcGJlbGwuPC9wPjxwPiYjODIy
NjsgU3RhcnRpbmcgbGVmdCBndWFyZCBKb2VsIEJpdG9uaW8gcGFydGljaXBhdGluZyBpbiB0ZWFt
IGRyaWxscyB3YXMgYSBwbGVhc2FudCBzdXJwcmlzZS4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgcmVhZHkg
dG8gZ28sJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQgb2YgQml0b25pbywgd2hvIGhhZCBMaXNmcmFuYyBm
b290IHN1cmdlcnkgb24gT2N0LiAxNy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBHdWFyZCBKb2huIEdyZWNvLCB3
aG8gaGFkIExpc2ZyYW5jIHN1cmdlcnkgaW4gRGVjZW1iZXIsIGFuZCBjZW50ZXIgQXVzdGluIFJl
aXRlciwgd2hvIHN1ZmZlcmVkIGEgdG9ybiBhbnRlcmlvciBjcnVjaWF0ZSBsaWdhbWVudCBhbmQg
aGFkIGtuZWUgc3VyZ2VyeSBpbiBPY3RvYmVyLCBwcmFjdGljZWQgb24gYSBsaW1pdGVkIGJhc2lz
LCBwYXJ0aWNpcGF0aW5nIGluIGluZGl2aWR1YWwgZHJpbGxzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IEJyaXR0
LCBmdWxsYmFjayBEYW5ueSBWaXRhbGUgYW5kIHJlY2VpdmVyIEphbWVzIFdyaWdodCBsZWZ0IHBy
YWN0aWNlIHdpdGggd2hhdCBKYWNrc29uIGNhbGxlZCAmIzgyMjA7Y3JhbXBzLiYjODIyMTsgQW4g
YXRobGV0aWMgdHJhaW5lciBleGFtaW5lZCBWaXRhbGUmIzgyMTc7cyBsb3dlciBsZWZ0IGxlZyBi
ZWZvcmUgaGUgdG9vayBhIGZldyBzdGVwcywgc2F0IGluIGEgY2FydCBhbmQgd2FzIGRyaXZlbiBp
bnRvIHRoZSBmaWVsZCBob3VzZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBSb29raWUgY29ybmVyYmFjayBIb3dh
cmQgV2lsc29uIChmcmFjdHVyZWQga25lZWNhcCkgd2FzIHRoZSBvbmx5IEJyb3ducyBwbGF5ZXIg
d2hvIGRpZG4mIzgyMTc7dCBwcmFjdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBDb2R5IFBhcmtleSBtYWRl
IGFsbCBmaXZlIG9mIGhpcyBmaWVsZC1nb2FsIGF0dGVtcHRzLiBSb29raWUgWmFuZSBHb256YWxl
eiBtYWRlIGZvdXIgYW5kIG1pc3NlZCBvbmUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.