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Browns training camp snapshot (Day 3): Hue Jackson reprimands players after Danny Shelton jumps into fight

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 29, 2017 - 06:28 PM | Updated: July 31, 2017 - 07:29 AM
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Cleveland Browns nose tackle Danny Shelton (55) runs through drills during the team's organized team activity at its training facility in June 2017, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


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