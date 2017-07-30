Browns training camp snapshot (Day 4): Kenny Britt predicts DeShone Kizer will ‘be one of the great ones’

PHA+U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgZGV2ZWxvcG1lbnRzPC9wPjxwPkJyb3ducyByb29raWUgcXVhcnRl
cmJhY2sgRGVTaG9uZSBLaXplciByZWNlaXZlZCBhIHJpbmdpbmcgZW5kb3JzZW1lbnQgZnJvbSB2
ZXRlcmFuIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgS2VubnkgQnJpdHQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztz
IGdyb3dpbmcgZWFjaCBkYXksIGVhY2ggZGF5LCYjODIyMTsgQnJpdHQgc2FpZCBiZWZvcmUgdGhl
IGZvdXJ0aCBwcmFjdGljZSBvZiB0cmFpbmluZyBjYW1wLiAmIzgyMjA7RnJvbSBbb3JnYW5pemVk
IHRlYW0gYWN0aXZpdGllc10sIEkgY291bGQgdGVsbCBoZSB3YXMgYSBkaWZmZXJlbnQgcGVyc29u
LiBJIGFjdHVhbGx5IGFza2VkIGhpbSB5ZXN0ZXJkYXkgaGFzIHRoZSBvZmZlbnNlIHNsb3dlZCBk
b3duIGZvciBoaW0uIEhlIHNhaWQsICYjODIxNjtZZXMsJiM4MjE3OyBhbmQgSSBjb3VsZCB0ZWxs
IHRoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBsb29raW5nIGF0IGNlcnRhaW4gdGhpbmdzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SGUmIzgyMTc7cyBzZWVpbmcgZGVmZW5zZSBiZWZvcmUgdGhlIHNuYXAgY291bnQsIGFuZCBvbmNl
IGhlIGxpbmVzIHVwLCBoZSBrbm93cyB0aGVyZSYjODIxNztzIGNlcnRhaW4gdGhpbmdzIGhlIGhh
cyB0byBkbywgYW5kIGhlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgb25lIG9mIHRoZSBncmVhdCBvbmVz
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnJpdHQgZGlkbiYjODIxNzt0IGJhY2t0cmFjayB3aGVuIGEgcmVwb3J0
ZXIgZm9sbG93ZWQgdXAgd2l0aCBhIHF1ZXN0aW9uIGFib3V0IHRoZSBib2xkIHByZWRpY3Rpb24u
PC9wPjxwPiYjODIyMDtZZWFoLCBpZiBbS2l6ZXJdIGtlZXBzIGdvaW5nLCBmb2N1c2VzIG9uIHRo
ZSB0cmFjayB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3Mgb24sIHRvIHRlbGwgeW91IHRoZSB0cnV0aCwgaGUgY291
bGQgYmUgb25lIG9mIHRoZSBncmVhdCBvbmVzLCYjODIyMTsgQnJpdHQgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hl
JiM4MjE3O3MgbGVhcm5pbmcgZmFzdCwgYW5kIGhlJiM4MjE3O3MgZ290IGEgc3Ryb25nIGFybS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyNjsgQSBkYXkgYWZ0ZXIgdGhlIG9mZmVuc2UgcmFuIGF0IHdpbGws
IGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBHcmVnZyBXaWxsaWFtcyBhbmQgaGlzIG1lbiBzdHJ1Y2sg
YmFjayB3aXRoIHNpeCBzaW11bGF0ZWQgc2Fja3MgaW4gMTEgcGxheXMgZHVyaW5nIGEgdHdvLW1p
bnV0ZSBkcmlsbC4gQ29keSBLZXNzbGVyLCB3aG8gY29udGludWVkIHRvIHNwbGl0IGZpcnN0LXRl
YW0gcmVwZXRpdGlvbnMgd2l0aCBLaXplciwgdG9vayB0aHJlZSBzYWNrcy4gQnJvY2sgT3N3ZWls
ZXIgdG9vayB0d28uIEtpemVyIHRvb2sgb25lLiBDb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBzYWlkIHRoZXJl
IHdlcmUgYmxpdHplcyBXaWxsaWFtcyBkaWFsZWQgdXAgdGhhdCAmIzgyMjA7d2UgaGF2ZSB0byBz
ZWUgYSBsaXR0bGUgYml0IGJldHRlciwgY29tbXVuaWNhdGUgYSBsaXR0bGUgYml0IGJldHRlciwg
YnV0IEkgYW50aWNpcGF0ZSBhIGxpdHRsZSBiaXQgb2YgdGhhdC4gV2Ugd2lsbCBoYXZlIGEgZ29v
ZCBkaXNjdXNzaW9uIHRvbmlnaHQgYW5kIGdldCB0aG9zZSB0aGluZ3MgaXJvbmVkIG91dC4mIzgy
MjE7IDwvcD48cD4mIzgyMjY7IExhdGVyLCB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2tzIGZhcmVkIG11Y2ggYmV0
dGVyIGluIHJlZC16b25lIGRyaWxscy4gS2Vzc2xlciB0aHJldyBhIDIwLXlhcmQgdG91Y2hkb3du
IHBhc3MgdG8gcmVjZWl2ZXIgUmFubmVsbCBIYWxsIGluIHRoZSBiYWNrIHJpZ2h0IGNvcm5lciBv
ZiB0aGUgZW5kIHpvbmUuIEtpemVyIGNvbm5lY3RlZCB3aXRoIHJlY2VpdmVyIEpvcmRhbiBQYXl0
b24gZm9yIGEgMTUteWFyZCB0b3VjaGRvd24gb24gYSBiYWNrLXNob3VsZGVyIHRocm93IGFnYWlu
c3QgdW5kcmFmdGVkIHJvb2tpZSBjb3JuZXJiYWNrIENoYW5uaW5nIFN0cmlibGluZy4gVGhlbiBP
c3dlaWxlciBnb3Qgb24gYSByb2xsIGluIGEgZ29hbC1saW5lIHNlc3Npb24sIHRocm93aW5nIHRo
cmVlIGNvbnNlY3V0aXZlIDIteWFyZCB0b3VjaGRvd24gcGFzc2VzLiBUaGUgZmlyc3Qgb25lIHdl
bnQgdG8gcmVjZWl2ZXIgUmFzaGFyZCBIaWdnaW5zIGFuZCB0aGUgbmV4dCB0d28gdG8gcnVubmlu
ZyBiYWNrIER1a2UgSm9obnNvbi48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBKYWNrc29uIHNhaWQgb24gYSBjb3Vw
bGUgb2YgdGhyb3dzIGluIHRoZSByZWQgem9uZSwgS2l6ZXIgJiM4MjIwO2NvdWxkIGhhdmUgdXNl
ZCB0aGUgZ3V5JiM4MjE3O3Mgc2l6ZSB0byBoaXMgYWR2YW50YWdlLiBUaGF0IGlzIGEgbGVhcm5p
bmcgdGhpbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjY7IFJvb2tpZSBydW5uaW5nIGJhY2sgTWF0dGhl
dyBEYXllcyYjODIxNzsgMi15YXJkIHJ1c2hpbmcgdG91Y2hkb3duIHByZWNlZGVkIE9zd2VpbGVy
JiM4MjE3O3MgaG90IHN0cmVhayBkdXJpbmcgdGhlIGdvYWwtbGluZSBwZXJpb2QuIEphY2tzb24g
c2FpZCBEYXllcyBoYXMgYSBjaGlwIG9uIGhpcyBzaG91bGRlciBiZWNhdXNlIGhlIGRpZG4mIzgy
MTc7dCBnZXQgZHJhZnRlZCB1bnRpbCB0aGUgc2V2ZW50aCBhbmQgZmluYWwgcm91bmQgd2FzIG5l
YXJseSBkb25lLiAmIzgyMjA7SGUgaXMgZGlzYXBwb2ludGVkIGluIHRoYXQgd2F5IHRoYXQgaGUg
ZGlkbiYjODIxNzt0IGdldCBwaWNrZWQgZWFybGllciwgYnV0IGhlIGlzIGRlbW9uc3RyYXRpbmcg
b3V0IGhlcmUgb24gdGhlIGZpZWxkIHRoZSB0YWxlbnQgdGhhdCBoZSBoYXMsJiM4MjIxOyBKYWNr
c29uIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBoYXMgaGFkIGEgZ3JlYXQgY2FtcCBzbyBmYXIuJiM4MjIxOzwv
cD48cD4mIzgyMjY7IENvbnNpZGVyaW5nIGFsbCBvZiB0aGUgc2Fja3MgdGhlIGRlZmVuc2UgY29t
cGlsZWQsIGl0IHNob3VsZCBiZSBub3RlZCB0aGF0IHN0YXJ0aW5nIGxlZnQgdGFja2xlIEpvZSBU
aG9tYXMgYW5kIHN0YXJ0aW5nIGxlZnQgZ3VhcmQgSm9lbCBCaXRvbmlvIGVhY2ggaGFkIGEgc2No
ZWR1bGVkIGRheSBvZmYuIE9mZmVuc2l2ZSBsaW5lIGNvYWNoIEJvYiBXeWxpZSBzYWlkIGhlIGlz
biYjODIxNzt0IHdvcnJpZWQgYWJvdXQgVGhvbWFzIHNpdHRpbmcgb3V0IHRoZSB2YXN0IG1ham9y
aXR5IG9mIHByYWN0aWNlcyBiZWNhdXNlIGhlIGhhcyBuZXZlciBtaXNzZWQgYW4gb2ZmZW5zaXZl
IHNuYXAgaW4gYSBnYW1lLiAmIzgyMjA7VGhleSBzaG91bGQgZ2l2ZSBoaW0gdGhlIHllbGxvdyBq
YWNrZXQgbm93LCYjODIyMTsgV3lsaWUgc2FpZCwgYWxsdWRpbmcgdG8gVGhvbWFzJiM4MjE3OyBm
dXR1cmUgY2FuZGlkYWN5IGZvciB0aGUgUHJvIEZvb3RiYWxsIEhhbGwgb2YgRmFtZS4gQXMgZm9y
IEJpdG9uaW8gcmV0dXJuaW5nIGZyb20gTGlzZnJhbmMgc3VyZ2VyeSBpbiBPY3RvYmVyIHRvIHBy
YWN0aWNlIGluIHRoaXMgY2FtcCwgV3lsaWUgc2FpZCwgJiM4MjIwO0pvZWwgQml0b25pbyBpcyBh
IGd1eSB0aGF0IEkgd291bGQgZ28gaW50byB0aGUgZm94aG9sZSB3aXRoLiBJIHdvdWxkIHRha2Ug
aGltIHRvIHdhci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyNjsgRnJlZSBzYWZldHkgRWQgUmV5bm9sZHMg
d2lsbCBtaXNzICYjODIyMDtzaWduaWZpY2FudCB0aW1lJiM4MjIxOyB3aXRoIGFuIGluanVyZWQg
bGVmdCBrbmVlLCBKYWNrc29uIHNhaWQuIFJleW5vbGRzIHN1ZmZlcmVkIHRoZSBpbmp1cnkgU2F0
dXJkYXkuIEhlIGRvZXMgbm90IGhhdmUgYSB0b3JuIGFudGVyaW9yIGNydWNpYXRlIGxpZ2FtZW50
LCBhIHRlYW0gc3Bva2VzbWFuIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgQ2VudGVyIEdhYmUgSWthcmQg
bWlzc2VkIGhpcyB0aGlyZCBjb25zZWN1dGl2ZSBwcmFjdGljZSB3aXRoIGEgY29uY3Vzc2lvbi48
L3A+PHA+JiM4MjI2OyBUaGUgQnJvd25zIHNpZ25lZCBLaXR0IE8mIzgyMTc7QnJpZW4gYW5kIHdh
aXZlZCBmZWxsb3cgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gQ2hyaXMgQmFya2VyIHdpdGggYW4gaW5qdXJ5
IGRlc2lnbmF0aW9uLiBCYXJrZXIgc3VmZmVyZWQgYSBydXB0dXJlZCBsZWZ0IEFjaGlsbGVzIHRl
bmRvbiBTYXR1cmRheS4gTyYjODIxNztCcmllbiBzcGVudCB0aW1lIG9uIHRoZSBwcmFjdGljZSBz
cXVhZCBvZiB0aGUgSW5kaWFuYXBvbGlzIENvbHRzIHRoZSBwYXN0IHR3byBzZWFzb25zLjwvcD48
cD4mIzgyMjY7IEluIGFkZGl0aW9uIHRvIFRob21hcyBhbmQgQml0b25pbywgdGhlIGZvbGxvd2lu
ZyBwbGF5ZXJzIHJlc3RlZDogQnJpdHQsIHJlY2VpdmVyIENvcmV5IENvbGVtYW4sIGNvcm5lcmJh
Y2tzIEpvZSBIYWRlbiBhbmQgSmFzb24gTWNDb3VydHksIHJ1bm5pbmcgYmFjayBJc2FpYWggQ3Jv
d2VsbCwgY2VudGVyIEF1c3RpbiBSZWl0ZXIsIGd1YXJkIEpvaG4gR3JlY28gYW5kIHRpZ2h0IGVu
ZCBSYW5kYWxsIFRlbGZlci48L3A+PHA+JiM4MjEyOyA8c3Ryb25nPk5hdGUgVWxyaWNoPC9zdHJv
bmc+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.