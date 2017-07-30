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Browns training camp snapshot (Day 4): Kenny Britt predicts DeShone Kizer will ‘be one of the great ones’

Published: July 30, 2017 - 06:52 PM | Updated: July 31, 2017 - 06:39 AM
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Cleveland Browns quarterback DeShone Kizer throws a pass during practice at the team's training camp facility, Friday in Berea. (AP Photo/Tony Dejak)

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