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Browns training camp snapshot (Day 5): Hue Jackson plans to keep QB order same at least through Friday’s scrimmage

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 31, 2017 - 07:05 PM | Updated: August 1, 2017 - 02:43 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler looks to throw as head coach Hue Jackson watches during the team's organized team activity at its training facility in June 2017, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)

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