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Browns training camp snapshot (Day 6): Lineman Desmond Bryant returns to No. 1 defense

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: August 2, 2017 - 08:32 PM
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Cleveland Browns defensive end Desmond Bryant (92) stretches during practice Wednesday in Berea. (AP Photo/Tony Dejak)

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