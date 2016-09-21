Browns wide receiver Josh Gordon attends court hearing, submits DNA test after arrest warrant issued in paternity case; NFL says it won’t affect playing status

PHA+QkVSRUE6IEJyb3ducyB3aWRlIHJlY2VpdmVyIEpvc2ggR29yZG9uIGF0dGVuZGVkIGEgaGVh
cmluZyBhdCBDdXlhaG9nYSBDb3VudHkgSnV2ZW5pbGUgQ291cnQgb24gV2VkbmVzZGF5IGluIGFu
IGVmZm9ydCB0byByZXNvbHZlIGEgbGVnYWwgbWF0dGVyIGFmdGVyIGEganVkZ2UgaXNzdWVkIGFu
IGFycmVzdCB3YXJyYW50IGZvciB0aGUgc3VzcGVuZGVkIGZvcm1lciBBbGwtUHJvIHNlbGVjdGlv
biBiZWNhdXNlIGhlIGZhaWxlZCB0byBzdWJtaXQgdG8gYSBwYXRlcm5pdHkgdGVzdC48L3A+PHA+
VGhlIE5GTCwgdGhvdWdoLCB3b24mIzgyMTc7dCBwdW5pc2ggR29yZG9uIGluIGNvbm5lY3Rpb24g
d2l0aCB0aGUgY2FzZS4gSGUgaXMgc3RpbGwgc2NoZWR1bGVkIHRvIHBsYXkgZm9yIHRoZSBmaXJz
dCB0aW1lIHRoaXMgc2Vhc29uIE9jdC4gOSBhZ2FpbnN0IHRoZSBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90
cyB1cG9uIGNvbXBsZXRpbmcgYSBmb3VyLWdhbWUgc3VzcGVuc2lvbiBmb3IgcmVjdXJyaW5nIHZp
b2xhdGlvbnMgb2YgdGhlIGxlYWd1ZSYjODIxNztzIHN1YnN0YW5jZS1hYnVzZSBwb2xpY3kuIEhl
JiM4MjE3O2xsIGJlIGVsaWdpYmxlIHRvIHJldHVybiB0byBwcmFjdGljZSBPY3QuIDMuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtUaGlzIHdpbGwgbm90IGFmZmVjdCBoaXMgc3RhdHVzIFt3aXRoIHRoZSBsZWFndWVd
LCYjODIyMTsgTkZMIHNwb2tlc21hbiBCcmlhbiBNY0NhcnRoeSB0b2xkIHRoZSBCZWFjb24gSm91
cm5hbCBvbiBXZWRuZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uLjwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBDb3VudHkgSnV2ZW5p
bGUgQ291cnQgSnVkZ2UgQWxpc29uIEZsb3lkIGFwcHJvdmVkIHRoZSBhcnJlc3Qgd2FycmFudCBB
dWcuIDMxIGFmdGVyIEdvcmRvbiBmYWlsZWQgdG8gYXR0ZW5kIGEgaGVhcmluZyB0aGF0IGRheS48
L3A+PHA+SW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQsIEdvcmRvbiYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5cyBz
YWlkIHRoZWlyIGNsaWVudCB3YXMgdW5hd2FyZSB1bnRpbCBub29uIFdlZG5lc2RheSB0aGF0IGhl
IGhhZCBiZWVuIHByZXZpb3VzbHkgcmVxdWVzdGVkIGluIGNvdXJ0LjwvcD48cD5BdHRvcm5leSBL
ZXZpbiBTcGVsbGFjeSBhbHNvIHRvbGQgQ2xldmVsYW5kLmNvbSB0aGUgd2FycmFudCB3YXMgd2l0
aGRyYXduIGFmdGVyIEdvcmRvbiBzdWJtaXR0ZWQgYSBETkEgdGVzdCBhZnRlciBXZWRuZXNkYXkm
IzgyMTc7cyBoZWFyaW5nLiBBbm90aGVyIGhlYXJpbmcgaXMgc2NoZWR1bGVkIGZvciBOb3YuIDgu
PC9wPjxwPkNocmlzdGluYSBMb2NraGFydCBvZiBNYXBsZSBIZWlnaHRzIGZpbGVkIGEgY29tcGxh
aW50IEp1bHkgMiwgMjAxNSwgaW4ganV2ZW5pbGUgY291cnQgc2F5aW5nIEdvcmRvbiBpcyB0aGUg
ZmF0aGVyIG9mIGhlciAxLXllYXItb2xkIGRhdWdodGVyIGFuZCBubyBvbmUgZWxzZSBpcyBwcmVz
dW1lZCB0byBiZSB0aGUgZmF0aGVyLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gY291cnQgcmVjb3Jkcy4gTG9ja2hh
cnQgaXMgb24gd2VsZmFyZSBhbmQgc2Vla3MgY2hpbGQgc3VwcG9ydCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRo
ZSBjb21wbGFpbnQuPC9wPjxwPkdvcmRvbiB3YXMgZmlyc3Qgb3JkZXJlZCB0byBzdWJtaXQgc2Ft
cGxlcyBmb3IgZ2VuZXRpYyB0ZXN0aW5nIGJ5IFNlcHQuIDIzLCAyMDE1LiBIZSBkaWRuJiM4MjE3
O3QgY29tcGx5IHVudGlsIFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+U3VicG9lbmFzIHdlcmUgc2VudCB0byBH
b3Jkb24gYXQgbXVsdGlwbGUgYWRkcmVzc2VzIGluIENsZXZlbGFuZCBhbmQgYW5vdGhlciBpbiBM
b3MgQW5nZWxlcyBidXQgd2VyZSBub3QgcmV0dXJuZWQsIHBlciBjb3VydCByZWNvcmRzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7Sm9zaCBHb3Jkb24gd2FzIG1hZGUgYXdhcmUgdGhhdCBoZSB3YXMgcHJldmlvdXNs
eSByZXF1ZXN0ZWQgdG8gYmUgcHJlc2VudCBpbiBDdXlhaG9nYSBDb3VudHkgSnV2ZW5pbGUgQ291
cnQsJiM4MjIxOyBhIHN0YXRlbWVudCBhdHRyaWJ1dGVkIHRvIFNwZWxsYWN5IGFuZCBhdHRvcm5l
eSBXYWx0ZXIgRWR3YXJkcyByZWFkLiAmIzgyMjA7SGUgd2FzIHVuYXdhcmUgb2YgdGhpcyBmYWN0
IHVudGlsIDEyOjAwIHAubS4gdG9kYXkuIE1yLiBHb3Jkb24gaW1tZWRpYXRlbHkgbWFkZSBoaW1z
ZWxmIGF2YWlsYWJsZSB0byB0aGUgQ291cnQgd2hlbiBoZSB3YXMgaW5mb3JtZWQgdGhhdCBoaXMg
cHJlc2VuY2UgaGFkIGJlZW4gcHJldmlvdXNseSByZXF1aXJlZC4gSGUgYXR0ZW5kZWQgY291cnQg
dG9kYXkgYW5kIGEgaGVhcmluZyB3YXMgaGVsZC4gVGhlIG1hdHRlciB3YXMgY29udGludWVkIHVu
dGlsIE5vdmVtYmVyIHNob3VsZCBhIGZ1cnRoZXIgaGVhcmluZyBiZSBuZWVkZWQuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5Hb3Jkb24sIHdobyBoYXMgYmVlbiBzdXNwZW5kZWQgZm9yIDI5IG9mIHRoZSBwYXN0IDM0
IGdhbWVzIGZvciBkcnVnIHZpb2xhdGlvbnMsIHdhcyBpbiB0aGUgbG9ja2VyIHJvb20gbGF0ZSBX
ZWRuZXNkYXkgbW9ybmluZyBhdCBCcm93bnMgaGVhZHF1YXJ0ZXJzIGJ1dCBkaWQgbm90IHNwZWFr
IHRvIHJlcG9ydGVycy48L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBoYXZlIHByYWlzZWQgR29yZG9uIGZvciBk
b2luZyB3ZWxsIG9mZiB0aGUgZmllbGQgc2luY2UgdGhlIE5GTCByZWluc3RhdGVkIGhpbSBpbiBK
dWx5LiBUaGlzIGNhc2Ugd2lsbCBjYXVzZSBzb21lIHRvIHF1ZXN0aW9uIHdoZXRoZXIgaGUmIzgy
MTc7cyBzdGlsbCBkb2luZyB3ZWxsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgc3RpbGwgaXMgZG9pbmcgd2Vs
bCBpbiBteSBvcGluaW9uLCYjODIyMTsgQnJvd25zIGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIHNhaWQgV2Vk
bmVzZGF5IGFmdGVybm9vbi4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBhbGwgdGhlIGlubmVy
IHdvcmtpbmdzIG9mIHRoYXQgW2Nhc2VdLiBJIGNhbiYjODIxNzt0IHRlbGwgeW91IGFib3V0IGV2
ZXJ5dGhpbmcgdGhhdCBnb2VzIG9uIG91dHNpZGUgdGhpcyBidWlsZGluZy4gQnV0IEkga25vdyBp
biB0aGlzIGJ1aWxkaW5nLCBpbiBvdXIgbWVldGluZ3MsIHdpdGggbWUsIHdpdGggb3VyIGNvYWNo
ZXMsIHdpdGggdGhlIHBsYXllcnMsIGhlIGhhcyBiZWVuIG91dHN0YW5kaW5nLiBUaGF0JiM4MjE3
O3Mgd2hhdCBJIGhhdmUgdG8ganVkZ2Ugb24uIE5vdyB3ZSYjODIxNztsbCBmaW5kIG91dCBhYm91
dCB0aGlzIG90aGVyIHBhcnQgYW5kIGtub3cgYSBsaXR0bGUgYml0IG1vcmUgYWJvdXQgaXQgYXMg
d2UgbW92ZSBmb3J3YXJkLCBidXQgSSBoYXZlIG5vdGhpbmcgYnV0IGdyZWF0IHRoaW5ncyB0byBz
YXkgYWJvdXQgSm9zaC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBub3QgdGhlIGp1ZGdlLCB0aGUg
anVyeSBvbiBhbnkgb2YgdGhpcy4gV2hhdCBJIGRvIGlzIHN1cHBvcnQuIExldCYjODIxNztzIG1h
a2Ugc3VyZSB3ZSBkbyB0aGUgcmlnaHQgdGhpbmcsIHdoYXRldmVyIHRoYXQgaXMsIHBlcnRhaW5p
bmcgdG8gdGhlIHNpdHVhdGlvbi4gQnV0IGhvcGVmdWxseSB0aGlzIHdpbGwgYmUgd3JhcHBlZCB1
cCBzb29uZXIgcmF0aGVyIHRoYW4gbGF0ZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Hb3Jkb24mIzgyMTc7cyBh
Z2VudCwgRHJldyBSb3NlbmhhdXMsIGRpZCBub3QgcmVwbHkgdG8gbWVzc2FnZXMgc2Vla2luZyBj
b21tZW50LjwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hp
by5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZv
bGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05h
dGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFC
SjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fi
ai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.