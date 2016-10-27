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Browns wide receiver Terrelle Pryor dreams about Jets’ Brandon Marshall joining him, looks forward to facing Darrelle Revis

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 27, 2016 - 06:10 PM | Updated: October 28, 2016 - 01:35 PM
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Cleveland Browns quarterback/receiver Terrelle Pryor looks for a open receiver against the New England Patriots at FirstEnergy Stadium in Oct. 2016 in Cleveland. The Browns lost 33-13.(Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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