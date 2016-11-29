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Browns wide receiver Terrelle Pryor says he ‘could be so much better it’s not even funny’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 29, 2016 - 05:36 PM | Updated: November 30, 2016 - 07:22 AM
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Cleveland Browns wide receiver Terrelle Pryor scores a touchdown against the Dallas Cowboys in the second quarter on Nov. 6, 2016 in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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