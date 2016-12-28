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Browns will keep training camp in Berea ‘for the immediate future’ after backing away from proposal to move it to Columbus in 2018

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 28, 2016 - 05:14 PM
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