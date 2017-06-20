Browns will open 15 training camp practices to fans in Berea beginning July 27, plus scrimmage at FirstEnergy Stadium

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT4NCjxwPg0KCVRoZSBCcm93bnMgd2lsbCBvcGVuIHRy
YWluaW5nIGNhbXAgSnVseSAyNyBhbmQgYWxsb3cgZmFucyB0byB3YXRjaCAxNSBwcmFjdGljZXMg
YXQgdGhlaXIgaGVhZHF1YXJ0ZXJzIGluIEJlcmVhLCBwbHVzIGFuIE9yYW5nZSAmYW1wOyBCcm93
biBTY3JpbW1hZ2Ugb24gQXVnLiA0IGF0IEZpcnN0RW5lcmd5IFN0YWRpdW0uPC9wPg0KPHA+DQoJ
VGhlIHRlYW0gdW52ZWlsZWQgaXRzIHNjaGVkdWxlIGFuZCBwbGFucyBmb3IgY2FtcCBUdWVzZGF5
IGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBCcm93bnMgYW5ub3VuY2VkIHRoZXkg
d2lsbCBtb3JlIHRoYW4gZG91YmxlIHRoZSBwcmV2aW91cyBudW1iZXIgb2Ygc2VhdHMgYXZhaWxh
YmxlIGZvciBmYW5zIGF0IHRoaXMgeWVhcuKAmXMgY2FtcC48L3A+DQo8cD4NCglUaGV5IGFsc28g
d2lsbCBjaGFuZ2UgdGhlIHByb2Nlc3MgZmFucyBtdXN0IHVzZSB0byByZWdpc3RlciBmb3IgZnJl
ZSB0aWNrZXRzIHRvIHByYWN0aWNlcy48L3A+DQo8cD4NCglGYW5zIHdpbGwgYmUgYWJsZSB0byBy
ZWdpc3RlciBmb3IgdGlja2V0cyBvbmxpbmUgYXQgQ2xldmVsYW5kQnJvd25zLmNvbSBvciB0aHJv
dWdoIHRoZSBCcm93bnMgTW9iaWxlIEFwcC4gQWZ0ZXIgdGhleSByZWdpc3RlciwgdGhleeKAmWxs
IHJlY2VpdmUgdGhlaXIgdGlja2V0cyB0aHJvdWdoIHRoZSBhcHAuIFByaW50ZWQgdGlja2V0cyB3
b27igJl0IGJlIGF2YWlsYWJsZS48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgQnJvd25zIHVyZ2UgZmFucyB0byBy
ZWdpc3RlciBmb3IgdGlja2V0cywgYnV0IHRoZSB0ZWFtIHdpbGwgZ3JhbnQgYWRtaXR0YW5jZSB0
byBwcmFjdGljZXMgb24gYSB3YWxrLXVwIGJhc2lzIGFzIHNwYWNlIHBlcm1pdHMuPC9wPg0KPHA+
DQoJU2Vhc29uLXRpY2tldCBob2xkZXJzIGFyZSBhYmxlIHRvIHJlZ2lzdGVyIFR1ZXNkYXkgYW5k
IFdlZG5lc2RheS4gUmVnaXN0cmF0aW9uIGZvciB0aGUgZ2VuZXJhbCBwdWJsaWMgd2lsbCBvcGVu
IGF0IDEwIGEubS4gVGh1cnNkYXkuPC9wPg0KPHA+DQoJRmFucyBtYXkgcmVnaXN0ZXIgZm9yIHRp
Y2tldHMgdG8gYXMgbWFueSBhcyB0aHJlZSBwcmFjdGljZXMgaW4gQmVyZWEgd2l0aCBhIG1heGlt
dW0gb2YgZm91ciBndWVzdHMgcGVyIHNlc3Npb24uIFRob3NlIHdpc2hpbmcgdG8gYXR0ZW5kIG1v
cmUgdGhhbiB0aHJlZSBwcmFjdGljZXMgb3IgYm9vayBmb3IgZ3JvdXBzIG9mIHNpeCBwZW9wbGUg
b3IgbW9yZSBtYXkgY2FsbCB0aGUgQnJvd25z4oCZIHRpY2tldCBvZmZpY2UgYXQgNDQwLTgyNC0z
NDM0LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBCcm93bnMgd2lsbCBicmluZyB0aGUgT3JhbmdlICZhbXA7IEJy
b3duIHNjcmltbWFnZSBiYWNrIHRvIGRvd250b3duIENsZXZlbGFuZCBhZnRlciB0YWtpbmcgaXQg
Q29sdW1idXMgdGhlIHBhc3QgdHdvIHllYXJzIGFuZCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBp
biAyMDE0LiBUaGUgcHJhY3RpY2Ugd2lsbCBmZWF0dXJlIGEgZnVsbC1wYWRkZWQsIHNjcmltbWFn
ZSBmb3JtYXQsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgcmVsZWFzZS4gSXTigJlzIHNjaGVkdWxlZCB0byBy
dW4gZnJvbSA1LTcgcC5tLiBBdWcuIDQgYW5kIGVuZCB3aXRoIHNlbGVjdCBhdXRvZ3JhcGggc2Vz
c2lvbnMuPC9wPg0KPHA+DQoJUmVnaXN0cmF0aW9uIGZvciBmcmVlIHRpY2tldHMgdG8gdGhlIHNj
cmltbWFnZSB3aWxsIG9wZW4gdG8gc2Vhc29uLXRpY2tldCBob2xkZXJzIEp1bmUgMjcgYW5kIHRv
IHRoZSBnZW5lcmFsIHB1YmxpYyBKdW5lIDI5LjwvcD4NCjxwPg0KCUJyb3ducyAyMDE3IHRyYWlu
aW5nIGNhbXAgc2NoZWR1bGU8L3A+DQo8cD4NCglKdWx5IDI3OiAzLTU6MzAgcC5tLjwvcD4NCjxw
Pg0KCUp1bHkgMjg6IDM6MjUtNTo1NSBwLm0uPC9wPg0KPHA+DQoJSnVseSAyOSM6IDMtNTozMCBw
Lm0uPC9wPg0KPHA+DQoJSnVseSAzMDogMzoyNS01OjU1IHAubS48L3A+DQo8cD4NCglKdWx5IDMx
OiAzLTU6MzAgcC5tLjwvcD4NCjxwPg0KCUF1Zy4gMTogTm8gcHJhY3RpY2U8L3A+DQo8cD4NCglB
dWcuIDI6IDM6MjUtNTo1NSBwLm0uPC9wPg0KPHA+DQoJQXVnLiAzOiAzOjI1LTU6NTUgcC5tLjwv
cD4NCjxwPg0KCUF1Zy4gNCoqOiBPcmFuZ2UgJmFtcDsgQnJvd24gU2NyaW1tYWdlIDUtNyBwLm0u
IGF0IEZpcnN0RW5lcmd5IFN0YWRpdW08L3A+DQo8cD4NCglBdWcuIDU6IDI6MzAtNDozNSBwLm0u
PC9wPg0KPHA+DQoJQXVnLiA2OiBObyBwcmFjdGljZTwvcD4NCjxwPg0KCUF1Zy4gNzogMzoyNS01
OjU1IHAubS48L3A+DQo8cD4NCglBdWcuIDg6IDM6MjUtNTo1NSBwLm0uPC9wPg0KPHA+DQoJQXVn
LiA5OiBObyBwcmFjdGljZTwvcD4NCjxwPg0KCUF1Zy4gMTA6IHByZXNlYXNvbiBvcGVuZXIgLS0g
TmV3IE9ybGVhbnMgU2FpbnRzIGF0IEJyb3ducywgOCBwLm0uPC9wPg0KPHA+DQoJQXVnLiAxMTog
Tm8gcHJhY3RpY2U8L3A+DQo8cD4NCglBdWcuIDEyOiAzOjI1LTU6NTUgcC5tLjwvcD4NCjxwPg0K
CUF1Zy4gMTM6IDM6MjUtNTo1NSBwLm0uPC9wPg0KPHA+DQoJQXVnLiAxNDogQ2xvc2VkIHByYWN0
aWNlPC9wPg0KPHA+DQoJQXVnLiAxNTogMzoyNS01OjU1IHAubS48L3A+DQo8cD4NCglBdWcuIDE2
OiAzLTU6MzAgcC5tLjwvcD4NCjxwPg0KCUF1Zy4gMTc6IDMtNTozMCBwLm0uPC9wPg0KPHA+DQoJ
QXVnLiAxODogTm8gcHJhY3RpY2U8L3A+DQo8cD4NCglBdWcuIDE5OiBDbG9zZWQgcHJhY3RpY2U8
L3A+DQo8cD4NCglBdWcuIDIwOiBObyBwcmFjdGljZTwvcD4NCjxwPg0KCUF1Zy4gMjE6IHNlY29u
ZCBwcmVzZWFzb24gZ2FtZSAtLSBOZXcgWW9yayBHaWFudHMgYXQgQnJvd25zLCA4IHAubS48L3A+
DQo8cD4NCgkqQWxsIHByYWN0aWNlIGRhdGVzIGFuZCB0aW1lcyBhcmUgYXBwcm94aW1hdGUgYW5k
IHN1YmplY3QgdG8gY2hhbmdlLiBBbGwgcHVibGljIHByYWN0aWNlcyBhcmUgc3ViamVjdCB0byB3
ZWF0aGVyIGNvbmRpdGlvbnMuIFByYWN0aWNlcyBtb3ZlZCBpbnRvIHRoZSBmaWVsZCBob3VzZSB3
aWxsIGJlIGNsb3NlZCB0byB0aGUgcHVibGljIGZvciBzcGFjZSByZWFzb25zLjwvcD4NCjxwPg0K
CSoqVGhlIEJyb3ducyB3aWxsIGhvc3QgdGhlIE9yYW5nZSAmYW1wOyBCcm93biBTY3JpbW1hZ2Ug
YXQgRmlyc3RFbmVyZ3kgU3RhZGl1bS48L3A+DQo8cD4NCgkjIEFubnVhbCBDbGV2ZWxhbmQgQnJv
d25zIEJsb29kIERyaXZlPC9wPg0KPCEtLVBTVFlMRT1QVEFHX1RhZ2xpbmUtLT48cD4NCglOYXRl
IFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhl
IEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRl
ciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vi
b29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.