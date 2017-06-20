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Browns report

Browns will open 15 training camp practices to fans in Berea beginning July 27, plus scrimmage at FirstEnergy Stadium

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 20, 2017 - 04:09 PM | Updated: June 21, 2017 - 12:27 PM
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