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Browns will start rookie quarterback Cody Kessler against Titans despite injury

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 13, 2016 - 05:18 PM | Updated: October 13, 2016 - 05:33 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) is pressured by New England Patriots outside linebacker Dont'a Hightower in the first half Sunday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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