All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns will start rookie quarterback Cody Kessler against Titans despite injury

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 13, 2016 - 05:18 PM | Updated: October 14, 2016 - 07:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) is pressured by New England Patriots outside linebacker Dont'a Hightower in the first half Sunday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

tribe14cut_00 Phil Masturzo - Akron Beacon Journal
Indians not surprised to be underdogs, look to carry ALDS experience into ALCS

CLEVELAND: By now, the Indians are used to it. Odds-makers have had the Indians down and out since the losses to the starting rotation.

marla14cut_2
Blue Jays president Mark Shapiro still pulls for friends with Indians, at least until the first pitch
tmatch14cut_1
Indians, Blue Jays set for ALCS showdown
tnotes14cut
Indians notebook: Corey Kluber feels quad issue no longer a problem; ALCS roster not set; watch parties, first pitch info
browns14cut_1
Browns will start rookie quarterback Cody Kessler against Titans despite injury
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next