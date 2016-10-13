Browns will start rookie quarterback Cody Kessler against Titans despite injury

PHA+DQoJQkVSRUE6IENvZHkgS2Vzc2xlcuKAmXMgYm9keSByZXNwb25kZWQgd2VsbCBlbm91Z2gg
dG8gcmVjZW50IHByYWN0aWNlcyBmb3IgdGhlIEJyb3ducyB0byBzdGljayB0byB0aGUgcGxhbiB0
aGV5IGZvcm11bGF0ZWQgZWFybHkgdGhpcyB3ZWVrLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBCcm93bnMgKDAt
NSkgd2lsbCBzdGFydCBLZXNzbGVyIGF0IHF1YXJ0ZXJiYWNrIFN1bmRheSB3aGVuIHRoZXkgZmFj
ZSB0aGUgVGVubmVzc2VlIFRpdGFucyAoMi0zKSBvbiB0aGUgcm9hZCBkZXNwaXRlIHRoZSBwYWlu
ZnVsIGluanVyeSB0aGUgcm9va2llIHRoaXJkLXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2sgc3VmZmVyZWQgb24g
dGhlIGxlZnQgc2lkZSBvZiBoaXMgY2hlc3QgYW5kIHJpYiBhcmVhIHRoaXMgcGFzdCB3ZWVrZW5k
IGluIGEgMzMtMTMgbG9zcyB0byB0aGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgUGF0cmlvdHMuPC9wPg0KPHA+DQoJ
4oCcSSBrbm93IENvZHkgaXMgcmVhZHkgdG8gcGxheSzigJ0gY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gc2Fp
ZCBUaHVyc2RheSBhZnRlciBwcmFjdGljZS48L3A+DQo8cD4NCglLZXNzbGVyIGZ1bGx5IHBhcnRp
Y2lwYXRlZCBpbiBwcmFjdGljZSBhZnRlciBiZWluZyBsaW1pdGVkIFdlZG5lc2RheS4gSGXigJlz
IHN0aWxsIGZlZWxpbmcgc29tZSBkaXNjb21mb3J0IHdoZW4gaGUgdGhyb3dzLCBidXQgaGXigJlz
IGZlZWxpbmcgYmV0dGVyLiBIZeKAmXMgcmVjZWl2aW5nIHRyZWF0bWVudCB0d28gb3IgdGhyZWUg
dGltZXMgYSBkYXkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXQga2luZCBvZiByZW1pbmRzIHlvdSBpdOKAmXMg
dGhlcmUgYSBsaXR0bGUgYml0IG9uIHNvbWUgdGhyb3dzLOKAnSBLZXNzbGVyIHNhaWQuIOKAnEJ1
dCwgbm8sIGl04oCZcyBiZWVuIGZpbmUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbiBzYWlkIGhlIGRp
ZG7igJl0IGtub3cgd2hldGhlciB2ZXRlcmFuIHF1YXJ0ZXJiYWNrIEpvc2ggTWNDb3duIHdvdWxk
IGJlIGF2YWlsYWJsZSB0byBwbGF5IFN1bmRheS4gTWNDb3duIGhhcyBtaXNzZWQgdGhlIHBhc3Qg
dGhyZWUgZ2FtZXMgYWZ0ZXIgc3VmZmVyaW5nIGEgZnJhY3R1cmVkIGxlZnQgY29sbGFyYm9uZSBT
ZXB0LiAxOCBpbiBhIDI1LTIwIGxvc3MgdG8gdGhlIEJhbHRpbW9yZSBSYXZlbnMuIEhlIHJldHVy
bmVkIHRvIHByYWN0aWNlIHRoaXMgd2VlayBhbmQgd2FzIGEgbGltaXRlZCBwYXJ0aWNpcGFudCBX
ZWRuZXNkYXkgYW5kIFRodXJzZGF5LjwvcD4NCjxwPg0KCUlmIE1jQ293biBpc27igJl0IGNsZWFy
ZWQgdG8gcGxheSwgSmFja3NvbiBzYWlkIHRoZSBCcm93bnMgd291bGQgdXNlIOKAnGEgY29tYmlu
YXRpb24gb2Ygd2hhdGV2ZXIgd2UgbmVlZCB0byBkb+KAnSB0byBiYWNrIHVwIEtlc3NsZXIuIFRy
YW5zbGF0aW9uOiBSb29raWUgZmlmdGgtcm91bmQgcGljayBLZXZpbiBIb2dhbiBhbmQgcXVhcnRl
cmJhY2stdHVybmVkLXdpZGUgcmVjZWl2ZXIgVGVycmVsbGUgUHJ5b3Igd291bGQgZmlsbCBpbiBm
b3IgS2Vzc2xlciBpZiBuZWVkZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJQWZ0ZXIgcXVhcnRlcmJhY2tzIFJvYmVy
dCBHcmlmZmluIElJSSAoZnJhY3R1cmVkIGxlZnQgc2hvdWxkZXIpIGFuZCBNY0Nvd24gd2VyZSBo
dXJ0IGluIHRoZSBmaXJzdCB0d28gZ2FtZXMsIEtlc3NsZXIgc3RhcnRlZCB0aGUgcGFzdCB0aHJl
ZSBnYW1lcyBhbmQgcGVyZm9ybWVkIHdlbGwgZWFjaCB0aW1lLiBIZSBoYXMgY29tcGxldGVkIDY2
LjcgcGVyY2VudCBvZiBoaXMgcGFzc2VzIGZvciA1MjkgeWFyZHMgYW5kIHR3byB0b3VjaGRvd25z
IHdpdGggYW4gaW50ZXJjZXB0aW9uLiBIZSBoYXMgcG9zdGVkIGEgcGFzc2VyIHJhdGluZyBvZiA4
Ny45LCB0YWtlbiBmb3VyIHNhY2tzIGFuZCBmdW1ibGVkIGZvdXIgdGltZXMsIGxvc2luZyBvbmUu
PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSGUgaXMgZ2V0dGluZyBiZXR0ZXIs4oCdIEphY2tzb24gc2FpZC4g4oCc
SGUgaXMgdW5kZXJzdGFuZGluZyBvdXIgc3lzdGVtLCBob3cgdG8gcGxheSB3aXRoaW4gb3VyIHN5
c3RlbSwgd2hlcmUgdG8gZGVsaXZlciB0aGUgYmFsbCB0by4gSGUgaGFzIHN0YXJ0ZWQgdG8gcGxh
eSBpbiBhIHJoeXRobSB0aGF0IHJ1bnMgb3VyIG9mZmVuc2UgYW5kIGEgcmh5dGhtIHRoYXQgd29y
a3MgZm9yIGhpbS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglIYXMgS2Vzc2xlciBtZXQgSmFja3NvbuKAmXMgZXhw
ZWN0YXRpb25zPzwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEl0IGlzIHN0aWxsIGVhcmx5LCBidXQgSSB0aGluayBo
ZSBpcyBkb2luZyBzb21lIGdvb2QgdGhpbmdzLOKAnSBKYWNrc29uIHJlcGxpZWQuIOKAnEhlIGlz
IGdldHRpbmcgYmV0dGVyLiBPYnZpb3VzbHksIHRoZSBtb3JlIHRoZXNlIHlvdW5nIGd1eXMgcGxh
eSwgdGhlIGJldHRlciB0aGV5IHdpbGwgZ2V0LiBIZSBoYXMgZG9uZSBzb21lIHRoaW5ncyB3ZWxs
LCBidXQgaGUgaGFzIHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIGdyb3cu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQmVmb3JlIHRo
ZSBQYXRyaW90cyB0dXJuZWQgU3VuZGF54oCZcyBnYW1lIGludG8gYSByb3V0ZSwgS2Vzc2xlciBj
YXBwZWQgYSBkcml2ZSB3aXRoIGFuIDExLXlhcmQgdG91Y2hkb3duIHBhc3MgdG8gd2lkZSByZWNl
aXZlciBBbmRyZXcgSGF3a2lucyB0byB0aWUgdGhlIHNjb3JlIDctNyB3aXRoIDY6MDkgbGVmdCBp
biB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlci48L3A+DQo8cD4NCglCdXQgdGhlIG5leHQgdGltZSB0aGUgQnJv
d25zIGhhZCBwb3NzZXNzaW9uLCBQYXRyaW90cyBsaW5lYmFja2VyIERvbnTigJlhIEhpZ2h0b3dl
ciBibGl0emVkIHdpdGhvdXQgYmVpbmcgYmxvY2tlZCBhbmQgY3J1c2hlZCBLZXNzbGVyIHdpdGgg
MToyMCBsZWZ0IGluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLiBYLXJheXMgd2VyZSBuZWdhdGl2ZSwgYnV0
IEtlc3NsZXIgY291bGRu4oCZdCByZXR1cm4gdG8gdGhlIGdhbWUgYmVjYXVzZSB0aHJvd2luZyBv
biB0aGUgc2lkZWxpbmUgY2F1c2VkIHRvbyBtdWNoIHBhaW4uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXQgZmVs
dCBiZXR0ZXIgdG9kYXkgYW5kIGl0IGtlZXBzIGZlZWxpbmcgYmV0dGVyIGVhY2ggZGF5LCB3aGlj
aCBpcyBpbXByb3ZlbWVudCzigJ0gS2Vzc2xlciBzYWlkLiDigJxJIHRoaW5rIHRoYXTigJlzIHdo
YXQgbWFkZSBDb2FjaCBKYWNrc29uIGZlZWwgbW9yZSBjb21mb3J0YWJsZSBpcyB0aGF0IEkgdG9s
ZCBoaW0sIOKAmEhleSwgaXTigJlzIGZlZWxpbmcgYmV0dGVyIGFuZCBiZXR0ZXIgZWFjaCBkYXku
4oCZIEl0IGtlZXBzIGltcHJvdmluZywgYW5kIHRvZGF5IGl0IGZlbHQgZ3JlYXQuIEp1c3QgYSBs
aXR0bGUgZGlzY29tZm9ydCBoZXJlIGFuZCB0aGVyZSBmb3Igc29tZSB0aGluZ3MsIGJ1dCBJ4oCZ
bSBleGNpdGVkIGFuZCByZWFkeSB0byBnby7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKYWNrc29uIGlzIGhvcGlu
ZyBLZXNzbGVyIGNhbiBwaWNrIHVwIHdoZXJlIGhlIGxlZnQgb2ZmIGJlZm9yZSB0aGUgaW5qdXJ5
LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoYXQgaXMgd2hhdCBoZSB3YW50cyB0byBkbyzigJ0gSmFja3NvbiBz
YWlkLiDigJxUaGF0IGlzIHdoYXQgd2Ugd2FudCB0byBkbyBvbiBvZmZlbnNlIGlzIGdvIGJhY2sg
dG8gdGhhdCBkcml2ZSB3ZSBoYWQgW2FnYWluc3QgdGhlIFBhdHJpb3RzXSBiZWZvcmUgaGUgZ290
IGh1cnQgYW5kIHBsYXkgaW4gdGhhdCBraW5kIG9mIHJoeXRobSBhbmQgdGhhdCBmYXNoaW9uLuKA
nTwvcD4NCjxwPg0KCUtlc3NsZXIgaXMgcmVsaWV2ZWQgdG8gYmUgYWJsZSB0byBrZWVwIHBsYXlp
bmcuIEhlIHdhc27igJl0IHNvIHN1cmUgaGUgd291bGQgYmUgYWJsZSB0byBib3VuY2UgYmFjayBx
dWlja2x5IGFmdGVyIGV4cGVyaWVuY2luZyBzZXZlcmUgcGFpbiBhbmQgc2hvcnRuZXNzIG9mIGJy
ZWF0aCBhZnRlciB0aGUgaW5qdXJ5LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnE9idmlvdXNseSwgbGFzdCB3ZWVr
IHdhcyB1bmZvcnR1bmF0ZSzigJ0gS2Vzc2xlciBzYWlkLiDigJxUaGUgZ2FtZSBnb3QgY3V0IGEg
bGl0dGxlIHNob3J0IGZvciBtZSwgc28gaXTigJlzIGV4Y2l0aW5nIHRvIGdldCBiYWNrIG91dCB0
aGVyZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglLZXNzbGVy4oCZcyB0ZWFtbWF0ZXMgYXJlIGltcHJlc3NlZCBi
eSBoaXMgcmVzaWxpZW5jZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGF0IHNheXMgYSBsb3QgYWJvdXQgaGlz
IGNoYXJhY3RlciwgdG91Z2huZXNzIGFuZCBsZWFkZXJzaGlwIHJlYWxseSzigJ0gcmlnaHQgZ3Vh
cmQgSm9obiBHcmVjbyBzYWlkLiDigJwgLi4uIEkgYW0gcmVhbGx5IGltcHJlc3NlZCB3aXRoIENv
ZHnigJlzIGFiaWxpdHkgdG8gY29tZSBiYWNrIGluLiBZb3UgZG9u4oCZdCBoZWFyIGhpbSBjb21w
bGFpbiwgYW5kIHlvdSBkb27igJl0IGhlYXIgaGltIG1ha2luZyBhbnkgZXhjdXNlcy7igJ08L3A+
DQo8cD4NCglOYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVs
cmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20v
YnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBo
aW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJp
Y2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4g
YW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9y
dHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4N
Cg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.