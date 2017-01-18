Browns won’t have opportunity to coach Clemson QB Deshaun Watson at Senior Bowl because he declined invitation

PHA+DQoJSWYgQnJvd25zIGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIGlzIGdvaW5nIHRvIGZhbGwgaW4gbG92
ZSB3aXRoIENsZW1zb24gbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlwLXdpbm5pbmcgcXVhcnRlcmJhY2sg
RGVzaGF1biBXYXRzb24gYmVmb3JlIEFwcmls4oCZcyBkcmFmdCwgaXQgd29u4oCZdCBoYXBwZW4g
bmV4dCB3ZWVrIGF0IHRoZSBTZW5pb3IgQm93bCBpbiBNb2JpbGUsIEFsYS48L3A+DQo8cD4NCglT
ZW5pb3IgQm93bCBFeGVjdXRpdmUgRGlyZWN0b3IgUGhpbCBTYXZhZ2UgY29uZmlybWVkIFdlZG5l
c2RheSBvbiBUd2l0dGVyIHRoYXQgV2F0c29uIHdpbGwgbm90IGF0dGVuZCB0aGUgc2hvd2Nhc2Uu
IEdhbWUgb2ZmaWNpYWxzIGxhdGVyIHJlbGVhc2VkIHJvc3RlcnMgZm9yIHRoZSBldmVudC48L3A+
DQo8cD4NCglKYWNrc29uIGFuZCB0aGUgQnJvd25zIHdpbGwgY29hY2ggaW4gdGhlIFNlbmlvciBC
b3dsIHRoaXMgeWVhciwgYW5kIFdhdHNvbiB3b3VsZCBoYXZlIHBsYXllZCBmb3IgdGhlbSBvbiB0
aGUgU291dGggdGVhbSBoYWQgaGUgYWNjZXB0ZWQgdGhlIGludml0YXRpb24gaGUgcmVjZWl2ZWQu
PC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIEJyb3ducyBvd24gdHdvIGZpcnN0LXJvdW5kIHBpY2tzIGluIHRoaXMg
eWVhcuKAmXMgZHJhZnQg4oCUIHRoZSBmaXJzdCBhbmQgMTJ0aCBvdmVyYWxsIHNlbGVjdGlvbnMg
4oCUIGFuZCBuZWVkIGEgcXVhcnRlcmJhY2sgYXMgbXVjaCBhcyBhbnkgdGVhbS4gVGhlIENoaWNh
Z28gQmVhcnMsIHdobyBoYXZlIHRoZSB0aGlyZCBvdmVyYWxsIHBpY2ssIHdpbGwgY29hY2ggdGhl
IE5vcnRoIHRlYW0uPC9wPg0KPHA+DQoJUGxheWVycyB3aWxsIGJlZ2luIGFycml2aW5nIGluIE1v
YmlsZSBvbiBTdW5kYXkuIFByYWN0aWNlcyB3aWxsIHJ1biBUdWVzZGF5IHRocm91Z2ggVGh1cnNk
YXkuIFRoZSBhbGwtc3RhciBnYW1lIHdpbGwgYmUgb24gSmFuLiAyOC48L3A+DQo8cD4NCglDb2Fj
aGluZyBXYXRzb24gdGhyb3VnaG91dCB0aGUgd2VlayB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gYW4gaW52YWx1
YWJsZSBleHBlcmllbmNlIGZvciB0aGUgQnJvd25zIGFzIHRoZXkgc29ydCB0aHJvdWdoIHRoZWly
IG9wdGlvbnMgYXQgdGhlIGdhbWXigJlzIG1vc3QgaW1wb3J0YW50IHBvc2l0aW9uIHRoaXMgb2Zm
c2Vhc29uLjwvcD4NCjxwPg0KCVdhdHNvbiwgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmHigJlzIE1pdGNoIFRydWJp
c2t5LCBhIE1lbnRvciBuYXRpdmUsIGFuZCBOb3RyZSBEYW1l4oCZcyBEZVNob25lIEtpemVyLCBh
IFRvbGVkbyBuYXRpdmUsIGFyZSB0aGUgdG9wLXJhbmtlZCBxdWFydGVyYmFja3MgaW4gdGhpcyB5
ZWFy4oCZcyBkcmFmdC4gTW9zdCBhbmFseXN0cyBleHBlY3QgYWxsIG9mIHRoZW0gdG8gYmUgcGlj
a2VkIGluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZC48L3A+DQo8cD4NCglPZiB0aG9zZSB0aHJlZSBqdW5pb3Jz
LCBvbmx5IFdhdHNvbiB3YXMgZWxpZ2libGUgdG8gcGxheSBpbiB0aGUgU2VuaW9yIEJvd2wgYmVj
YXVzZSBoZSBncmFkdWF0ZWQgZWFybHkuIFdpdGhvdXQgZ2V0dGluZyB0byBjb2FjaCBoaW0gbmV4
dCB3ZWVrLCB0aGUgQnJvd25zIHdvbuKAmXQgaGF2ZSBhIGNoYW5jZSB0byBpbnRlcmFjdCB3aXRo
IGhpbSB1bnRpbCBxdWFydGVyYmFja3MgcmVwb3J0IHRvIHRoZSBORkwgU2NvdXRpbmcgQ29tYmlu
ZSBvbiBNYXJjaCAxIGluIEluZGlhbmFwb2xpcy48L3A+DQo8cD4NCglTYXZhZ2UsIGEgZm9ybWVy
IEJyb3ducyBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIsIHRvbGQgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGxhc3Qgd2Vl
ayB0aGUgQnJvd25zLCBXYXRzb24sIFNhdmFnZSBhbmQgdGhlIFNlbmlvciBCb3dsIOKAlCDigJxl
dmVyeWJvZHkgaW52b2x2ZWQs4oCdIGhlIHNhaWQg4oCUIHdvdWxkIGJlbmVmaXQgaWYgdGhlIHBs
YXllciB3ZXJlIHRvIGFjY2VwdCBoaXMgaW52aXRhdGlvbi48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJdCB3b3Vs
ZCBiZSBiaWcgW2ZvciB0aGUgQnJvd25zXSBiZWNhdXNlIHRoZXkgZ2V0IGEgY2hhbmNlIHRvIHdv
cmsgd2l0aCBoaW0gdXAgY2xvc2UgYW5kIHBlcnNvbmFsLOKAnSBTYXZhZ2Ugc2FpZC4g4oCcVGhl
eSBnZXQgYSBjaGFuY2UgdG8gcmVhbGx5IHNlZSBpZiB0aGV5IGJlbGlldmUgdGhhdCBoZSBjYW4g
YWRhcHQgdG8gd2hhdCB0aGV5IHdhbnQgaGltIHRvIGRvLCBhbmQsIG9mIGNvdXJzZSwgaXQgZ2l2
ZXMgdGhlbSBhIGNoYW5jZSB0byByZWFsbHkgYmUgYWJsZSB0byBtYWtlIGEgY29tcGFyaXNvbiBi
ZXR3ZWVuIGhlIGFuZCBzb21lIG9mIHRoZSBvdGhlciBxdWFydGVyYmFja3MgdGhhdCBhcmUgb3V0
IHRoZXJlIHRoYXQgdGhleeKAmXJlIGdvaW5nIHRvIGJlIHRyeWluZyB0byBldmFsdWF0ZS7igJ08
L3A+DQo8cD4NCglTYXZhZ2UgYWxzbyBleHBsYWluZWQgd2h5IGhlIHRob3VnaHQgV2F0c29uIGNv
dWxkIGhlbHAg4oCcaGlzIHF1ZXN0IHRvIGdvIGFzIGhpZ2ggYXMgcG9zc2libGUgaW4gdGhlIGRy
YWZ04oCdIGJ5IGF0dGVuZGluZyB0aGUgU2VuaW9yIEJvd2wuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhlIHF1
ZXN0aW9uIG1hcmsgb24gYWxsIHRoZXNlIGNvbGxlZ2UgcXVhcnRlcmJhY2tzLCBwYXJ0aWN1bGFy
bHkgb25lcyB0aGF0IGhhdmUgcGxheWVkIGluIHRoZSBzcHJlYWQgW29mZmVuc2UgbGlrZSBXYXRz
b25dLCBpcyBjYW4gdGhleSBtYWtlIHRoZSB0cmFuc2l0aW9uIHRvIGFuIE5GTC1zdHlsZSBzeXN0
ZW0/IFRoaXMgd291bGQgZ2l2ZSBoaW0gYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gc2hvd2Nhc2UgdGhhdCB0
cmFuc2l0aW9uLOKAnSBTYXZhZ2Ugc2FpZC4g4oCcQWx0aG91Z2ggaXTigJlzIGEgc21hbGwgc2Ft
cGxlIHNpemUsIHRoYXQgd291bGQgYmUgYSBmYWN0b3IuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhlIG90aGVy
IHRoaW5nIGJlY2F1c2Ugb2YgRGVzaGF1buKAmXMgbGVhZGVyc2hpcCB0cmFpdHMsIHRoZSBxdWFs
aXR5IG9mIGhpcyBjaGFyYWN0ZXIsIHRob3NlIHRoaW5ncyB3b3VsZCBzaGluZSB0aHJvdWdoIGlu
IHRoaXMga2luZCBvZiBzZXR0aW5nIHZlcnkgcXVpY2tseSwgYW5kIGhlIGdldHMgYSBoZWFkIHN0
YXJ0IG9uIGFsbCB0aGUgb3RoZXIgcXVhcnRlcmJhY2tzIHRoYXQgYXJlIGVpdGhlciBub3QgaW4g
dGhlIGdhbWUgb3IgYXJlIG5vdCBlbGlnaWJsZSBmb3IgdGhlIGdhbWUgdGhhdCBoYXZlIHRvIHdh
aXQgdW50aWwgdGhlIGNvbWJpbmUgYmVmb3JlIHRoZXkgZ2V0IGluIGZyb250IG9mIHRoZSB0ZWFt
cy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglCdXQgV2F0c29uIHdpbGwgaW5zdGVhZCBsZXQgaGlzIGNsdXRjaCBw
ZXJmb3JtYW5jZSBpbiBDbGVtc29u4oCZcyAzNS0zMSB2aWN0b3J5IG92ZXIgdG9wLXJhbmtlZCBB
bGFiYW1hIGluIHRoZSBDb2xsZWdlIEZvb3RiYWxsIFBsYXlvZmYgdGl0bGUgZ2FtZSBvbiBKYW4u
IDkgc2VydmUgYXMgYSBsYXN0aW5nIG1lbW9yeSB1bnRpbCB0aGUgY29tYmluZS48L3A+DQo8cD4N
CglUaGUgcXVhcnRlcmJhY2tzIHdobyB3aWxsIHBsYXkgZm9yIHRoZSBCcm93bnMgaW4gdGhlIFNl
bmlvciBCb3dsIGFzIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIFNvdXRoIHRlYW0gYXJlIENhbGlmb3JuaWHigJlz
IERhdmlzIFdlYmIgKHByb2plY3RlZCBieSBORkxEcmFmdFNjb3V0LmNvbSB0byBiZWNvbWUgYSBm
b3VydGgtIG9yIGZpZnRoLXJvdW5kIHBpY2spLCBUZW5uZXNzZWXigJlzIEpvc2ggRG9iYnMgKHBy
b2plY3RlZCBzaXh0aC0gb3Igc2V2ZW50aC1yb3VuZCBwaWNrKSBhbmQgVGlmZmlu4oCZcyBBbnRv
bmlvIFBpcGtpbiAocHJvamVjdGVkIHRvIGdvIHVuZHJhZnRlZCkuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHF1
YXJ0ZXJiYWNrcyB3aG8gd2lsbCBwbGF5IGZvciB0aGUgQmVhcnMgb24gdGhlIE5vcnRoIHRlYW0g
YXJlIFBpdHRzYnVyZ2jigJlzIE5hdGUgUGV0ZXJtYW4gKHByb2plY3RlZCBmb3VydGgtcm91bmQg
cGljayksIElvd2HigJlzIEMuSi4gQmVhdGhhcmQgKHByb2plY3RlZCBzZXZlbnRoLXJvdW5kIHBp
Y2spIGFuZCBDb2xvcmFkb+KAmXMgU2VmbyBMaXVmYXUgKHByb2plY3RlZCBzZXZlbnRoLXJvdW5k
IHBpY2spLjwvcD4NCjxwPg0KCUxpa2UgV2F0c29uLCB0d28gcHJvamVjdGVkIGZpcnN0LXJvdW5k
IHNlbGVjdGlvbnMgZnJvbSBBbGFiYW1hIOKAlCBkZWZlbnNpdmUgbGluZW1hbiBKb25hdGhhbiBB
bGxlbiBhbmQgbGluZWJhY2tlciBSZXViZW4gRm9zdGVyIOKAlCBkZWNsaW5lZCB0aGVpciBpbnZp
dGF0aW9ucyB0byB0aGUgU2VuaW9yIEJvd2wuPC9wPg0KPHA+DQoJTkZMRHJhZnRTY291dC5jb20g
YW5hbHlzdCBEYW5lIEJydWdsZXLigJlzIHRocmVlIHRvcC1yYXRlZCBTZW5pb3IgQm93bCBwYXJ0
aWNpcGFudHMgd2lsbCBhbGwgcGxheSBmb3IgdGhlIEJyb3ducyBvbiB0aGUgU291dGggdGVhbTog
QWxhYmFtYSB0aWdodCBlbmQgTy5KLiBIb3dhcmQgKHByb2plY3RlZCBmaXJzdC1yb3VuZCBwaWNr
KSwgV2VzdGVybiBLZW50dWNreSBvZmZlbnNpdmUgdGFja2xlIEZvcnJlc3QgTGFtcCAocHJvamVj
dGVkIHNlY29uZC0gb3IgdGhpcmQtcm91bmQgcGljaykgYW5kIE1pc3Npc3NpcHBpIHRpZ2h0IGVu
ZCBFdmFuIEVuZ3JhbSAocHJvamVjdGVkIHRoaXJkLXJvdW5kIHBpY2spLjwvcD4NCjxwPg0KCU1p
Y2hpZ2FuIGxpbmViYWNrZXIgYW5kIEh1ZHNvbiBIaWdoIFNjaG9vbCBncmFkdWF0ZSBCZW4gR2Vk
ZW9uIChwcm9qZWN0ZWQgc2V2ZW50aC1yb3VuZCBwaWNrIG9yIHByaW9yaXR5IGZyZWUgYWdlbnQp
IHdpbGwgYmUgY29hY2hlZCBieSB0aGUgQmVhcnMgYXMgYSBtZW1iZXIgb2YgdGhlIE5vcnRoIHRl
YW0uPC9wPg0KPHA+DQoJQ29hY2hpbmcgc3RhZmYgdXBkYXRlPC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbiB3
aXRuZXNzZWQgQm9iIFd5bGllIGd1aWRlIHRoZSBvZmZlbnNpdmUgbGluZSBvZiB0aGUgT2FrbGFu
ZCBSYWlkZXJzIHRvIGFuIGltcHJlc3NpdmUgdHVybmFyb3VuZCBpbiAyMDExIGFuZCBpcyBob3Bp
bmcgZm9yIHNvbWUgZGVqYSB2dSBpbiBDbGV2ZWxhbmQuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIEJyb3ducyBo
aXJlZCBXeWxpZSBhcyB0aGVpciBvZmZlbnNpdmUgbGluZSBjb2FjaCwgYSBwZXJzb24gZmFtaWxp
YXIgd2l0aCB0aGUgc2l0dWF0aW9uIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5LiBUaGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwg
cHJldmlvdXNseSByZXBvcnRlZCB0aGUgbW92ZSB3b3VsZCBsaWtlbHkgYmUgbWFkZS48L3A+DQo8
cD4NCglXaGVuIEphY2tzb24gd2FzIHRoZSBoZWFkIGNvYWNoIG9mIHRoZSBSYWlkZXJzIGluIDIw
MTEsIFd5bGllIGhlbHBlZCB0aGVtIHRpZSBmb3IgZm91cnRoIGluIHRoZSBORkwgaW4gZmV3ZXN0
IHNhY2tzIGFsbG93ZWQgd2l0aCAyNS4gVGhlIHNlYXNvbiBiZWZvcmUgV3lsaWXigJlzIGFycml2
YWwsIG9ubHkgZml2ZSB0ZWFtcyBzdXJyZW5kZXJlZCBtb3JlIHNhY2tzIHRoYW4gdGhlIFJhaWRl
cnMgd2hlbiB0aGV5IGdhdmUgdXAgNDQuPC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbiBzZWVrcyBhIHNpbWls
YXIgdHJhbnNmb3JtYXRpb24gYWZ0ZXIgZmlyaW5nIG9mZmVuc2l2ZSBsaW5lIGNvYWNoIEhhbCBI
dW50ZXIgbGFzdCB3ZWVrLiBUaGUgQnJvd25zIGFsbG93ZWQgNjYgc2Fja3MgdGhpcyBwYXN0IHNl
YXNvbiwgMTcgbW9yZSB0aGFuIGFueSBvdGhlciBORkwgdGVhbS48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgQnJv
d25zIGFyZSB0aGUgZWlnaHRoIE5GTCB0ZWFtIHRvIGhpcmUgV3lsaWUsIDY1LiBIZSBoYXMgYWxz
byBjb2FjaGVkIGZvciBzaXggY29sbGVnZXMgYW5kIHR3byBDYW5hZGlhbiBGb290YmFsbCBMZWFn
dWUgdGVhbXMsIHNwZW5kaW5nIHRoZSBwYXN0IHRocmVlIHNlYXNvbnMgYXMgdGhlIG9mZmVuc2l2
ZSBsaW5lIGNvYWNoIG9mIHRoZSBXaW5uaXBlZyBCbHVlIEJvbWJlcnMuPC9wPg0KPHA+DQoJVGlt
ZSB0byB0YWxrPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIEJyb3ducyB3aWxsIGhvbGQgYW4gaW50cm9kdWN0b3J5
IG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBmb3IgbmV3IGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBHcmVnZyBXaWxs
aWFtcyBhdCBub29uIFRodXJzZGF5IGF0IHRlYW0gaGVhZHF1YXJ0ZXJzLjwvcD4NCjxwPg0KCU5h
dGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.