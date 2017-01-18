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Browns won’t have opportunity to coach Clemson QB Deshaun Watson at Senior Bowl because he declined invitation

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 18, 2017 - 11:34 AM | Updated: January 19, 2017 - 01:03 PM
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Young fans react as Clemson's Deshaun Watson returns, Jan. 10, in Clemson, S.C., the day after the Tigers defeated Alabama 35-31 in the College Football Playoff championship game in Tampa. (AP Photo/Richard Shiro)

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