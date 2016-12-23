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Chargers punter, Walsh Jesuit graduate Drew Kaser eager to face neighbor, Browns special teams coordinator Chris Tabor

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 23, 2016 - 02:37 PM
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San Diego Chargers punter Drew Kaser (8) practices taking snaps during the second half of their game against the Kansas City Chiefs, Sept. 11 in Kansas City. (AP Photo/Reed Hoffmann)


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