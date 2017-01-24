Clemson coach Dabo Swinney says Browns passing on Deshaun Watson in draft would be akin to ‘passing on Michael Jordan’

PHA+TU9CSUxFLCBBbGEuOiBEZXNoYXVuIFdhdHNvbiBwYXNzZWQgb24gdGhlIFNlbmlvciBCb3ds
LCBidXQgaGlzIGNvbGxlZ2UgY29hY2ggdGhpbmtzIHRoZSBCcm93bnMgd291bGQgYmUgY3Jhenkg
dG8gcGFzcyBvbiB0aGUgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlwLXdpbm5pbmcgcXVhcnRlcmJhY2sg
aW4gQXByaWwmIzgyMTc7cyBORkwgRHJhZnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiB0aGV5IHBhc3Mgb24g
RGVzaGF1biBXYXRzb24sIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgcGFzc2luZyBvbiBNaWNoYWVsIEpvcmRhbiwm
IzgyMjE7IENsZW1zb24gY29hY2ggRGFibyBTd2lubmV5IHNhaWQgVHVlc2RheSBhZnRlciB0aGUg
QnJvd25zIGNvYWNoZWQgdGhlIFNvdXRoIHRlYW0gaW4gdGhlIGZpcnN0IFNlbmlvciBCb3dsIHBy
YWN0aWNlIG9mIHRoZSB5ZWFyIGF0IExhZGQtUGVlYmxlcyBTdGFkaXVtLiAmIzgyMjA7SSYjODIx
NzttIGp1c3QgdGVsbGluZyB5b3UuIEkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aGF0IHRoZSBoZWNrIEkm
IzgyMTc7bSB0YWxraW5nIGFib3V0LiBJJiM4MjE3O20ganVzdCBhbiBvbGQsIGZ1bmt5IGNvbGxl
Z2UgY29hY2gsIGJ1dCBEZXNoYXVuIFdhdHNvbiBpcyB0aGUgYmVzdCBieSBhIGxvbmcgc2hvdC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBCcm93bnMgaGF2ZSB0d28gZmlyc3Qtcm91bmQgcGlja3MgaW4gdGhp
cyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgZHJhZnQgKE5vcy4gMSBhbmQgMTIgb3ZlcmFsbCkgYW5kIGNvdWxkIHVz
ZSBvbmUgb2YgdGhlbSBpbiBhbiBhdHRlbXB0IHRvIHNhdGlzZnkgdGhlaXIgbmVlZCBmb3IgYSBi
b25hIGZpZGUgZnJhbmNoaXNlIHF1YXJ0ZXJiYWNrLjwvcD48cD5XYXRzb24sIE5vcnRoIENhcm9s
aW5hJiM4MjE3O3MgTWl0Y2ggVHJ1Ymlza3ksIGEgTWVudG9yIG5hdGl2ZSwgYW5kIE5vdHJlIERh
bWUmIzgyMTc7cyBEZVNob25lIEtpemVyLCBhIFRvbGVkbyBuYXRpdmUsIGFyZSB0aGUgdG9wLXJh
dGVkIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBpbiB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBkcmFmdCBjbGFzcy4gT2YgdGhv
c2UgdGhyZWUganVuaW9ycywgV2F0c29uIHdhcyB0aGUgb25seSBvbmUgZWxpZ2libGUgZm9yIHRo
ZSBTZW5pb3IgQm93bCBiZWNhdXNlIGhlIGdyYWR1YXRlZCBlYXJseS4gSG93ZXZlciwgaGUgZGVj
bGluZWQgaGlzIGludml0YXRpb24gdG8gdGhlIHNob3djYXNlLjwvcD48cD5TZW5pb3IgQm93bCBF
eGVjdXRpdmUgRGlyZWN0b3IgUGhpbCBTYXZhZ2Ugc2FpZCBNb25kYXkgZHVyaW5nIGEgbmV3cyBj
b25mZXJlbmNlIGhlIGFza2VkIHRoZSBCcm93bnMgdG8gdHJ5IHRvIHBlcnN1YWRlIFdhdHNvbiB0
byBhdHRlbmQgdGhlIGNvbGxlZ2UgYWxsLXN0YXIgZ2FtZS4gV2F0c29uIHdvdWxkIGhhdmUgcGxh
eWVkIGZvciBCcm93bnMgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gYW5kIGhpcyBzdGFmZiBvbiB0aGUgU291
dGggdGVhbSBoYWQgaGUgYWNjZXB0ZWQgaGlzIGludml0YXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRp
ZCBhc2sgdGhlIENsZXZlbGFuZCBCcm93bnMgdG8gcmVhY2ggb3V0IHRvIGhpbSwgdG8gdGFsayB0
byBoaW0gYWJvdXQgdGhlIHBvc2l0aXZlcyBvZiB0aGUgZ2FtZSwmIzgyMjE7IFNhdmFnZSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7SSBkbyBub3Qga25vdyB0aGUgY29udGV4dCBvZiB0aGUgY29udmVyc2F0aW9uLiBJ
IGRvIGtub3cgdGhhdCBoZSB3YXMgbm9uLWNvbW1pdHRhbCBhdCB0aGF0IHBvaW50LCBzbyBoZSBu
ZXZlciBzYWlkIG5vIHRvIHRoZSBCcm93bnMuIEhlIHNhaWQgbm8gdWx0aW1hdGVseSB0byB0aGUg
UmVlc2UmIzgyMTc7cyBTZW5pb3IgQm93bCBpbiBhIHZlcnkgcG9saXRlIGNvbnZlcnNhdGlvbiBi
ZXR3ZWVuIG15c2VsZiBhbmQgaGUgYW5kIGhpcyBhZ2VudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NvIEkganVz
dCB3YW50IHRvIGJlIGNsZWFyIHRoYXQgRGVzaGF1biBkaWQgbm90IHNheSBubyB0byBIdWUgSmFj
a3NvbiBvciBhbnlib2R5IGVsc2UgZnJvbSB0aGUgQnJvd25zLiBIZSBoYWQgYSBjb252ZXJzYXRp
b24gd2l0aCB0aGVtLiBUaGV5IGFkdm9jYXRlZCB0aGUgZ2FtZSwgSSB3b3VsZCBhc3N1bWUsIGFu
ZCB0aGVuIGxhdGVyIHRoYXQgc2FtZSBkYXkgb3IgdGhhdCBuaWdodCBJIHNwb2tlIHRvIERlc2hh
dW4gYW5kIGhpcyBhZ2VudCwgYW5kIGhlIHBvbGl0ZWx5IGRlY2xpbmVkIHRoZSBpbnZpdGF0aW9u
IHRvIGNvbWUgaGVyZSBidXQgd2FzIGhvbm9yZWQgdGhhdCB3ZSB0aG91Z2h0IGhlIHdhcyBnb29k
IGVub3VnaCB0byBjb21lIGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Td2lubmV5IGlzbiYjODIxNzt0IHdv
cnJpZWQgYWJvdXQgV2F0c29uIGZvcmdvaW5nIHRoZSBTZW5pb3IgQm93bC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0hlJiM4MjE3O3MgMjgtMiB0aGUgbGFzdCB0d28geWVhcnMsIGJlYXQgQWxhYmFtYSBhbmQgcHV0
IHVwIDc1IHBvaW50cyBhZ2FpbnN0IEFsYWJhbWEgaW4gdHdvIGdhbWVzLiBIZSBwbGF5ZWQgMTUg
Z2FtZXMgdGhpcyB5ZWFyLiBJIHRoaW5rIGhlJiM4MjE3O3MgZG9uZSBwbGVudHksJiM4MjIxOyBT
d2lubmV5IHNhaWQuICYjODIyMDtJZiB0aGV5IGNhbiYjODIxNzt0IGV2YWx1YXRlIHRoYXQsIGEg
d2VlayBhdCB0aGUgU2VuaW9yIEJvd2wgYWluJiM4MjE3O3QgZ29pbmcgdG8gY2hhbmdlIHRoYXQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtTbyBoZSYjODIxNztsbCBiZSByZWFkeS4gSGUmIzgyMTc7bGwgaGF2ZSBh
bGwgdGhlIHdvcmtvdXRzLCB0aGUgY29tYmluZSwgdGhlIHBybyBkYXlzIGFuZCBhbGwgdGhhdCBz
dHVmZi4gQnV0IGp1c3QgdHVybiBvbiB0aGUgdGFwZSBhbmQgZ2V0IHRvIGtub3cgaGltLiBXaGVu
IHBlb3BsZSByZWFsbHkgZ2V0IHRvIGtub3cgd2hvIGhlIGlzLCBub3QganVzdCB3YXRjaGluZyBo
aW0gb24gZmlsbSwgaGUmIzgyMTc7cyBvbmUgaW4gYSBtaWxsaW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWx0
aG91Z2ggbWFueSBkcmFmdCBhbmFseXN0cyBxdWVzdGlvbiBob3cgd2VsbCBXYXRzb24gd2lsbCB0
cmFuc2l0aW9uIGZyb20gQ2xlbXNvbiYjODIxNztzIHNwcmVhZCBvZmZlbnNlIHRvIHRoZSBORkws
IFN3aW5uZXkgc2FpZCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIHF1ZXN0aW9uIGluIGhpcyBtaW5kIHRoZSBw
bGF5ZXImIzgyMTc7cyBza2lsbHMgd2lsbCBhbGxvdyBoaW0gdG8gbWFrZSBhbiBpbW1lZGlhdGUg
aW1wYWN0IGF0IHRoZSBuZXh0IGxldmVsLiBTd2lubmV5IGFsc28gc2FpZCBoZSBkb2VzbiYjODIx
Nzt0IGV4cGVjdCBORkwgdGFsZW50IGV2YWx1YXRvcnMgdG8gaGF2ZSBkb3VidHMgYWJvdXQgV2F0
c29uIGJlaW5nIHdvcnRoeSBvZiBhIGZpcnN0LXJvdW5kIHBpY2sgYXMgbW9yZSBvZiB0aGUgcHJl
LWRyYWZ0IHByb2Nlc3MgdW5mb2xkcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgdGhlIGdyZWF0
ZXN0IHByZXBhcmVyIHRoYXQgSSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGFyb3VuZCwmIzgyMjE7IFN3aW5uZXkg
c2FpZC4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MganVzdCBhIGdyZWF0IHByZXBhcmVyIHdlZWsgaW4gYW5k
IHdlZWsgb3V0LiBIZSBsb3ZlcyBpdC4gSGUgZ3JhZHVhdGVkIGluIHRocmVlIHllYXJzIFt3aXRo
IGEgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgZGVncmVlXS4gVGhpcyBpcyBhIGRyaXZlbiwgZm9jdXNlZCBraWQg
dGhhdCYjODIxNztzIGJlZW4gd2F5IHRvbyBidXN5IGJlaW5nIGdyZWF0IHRvIGJlIGRpc3RyYWN0
ZWQgYnkgYW55dGhpbmcuIFNvIGhlJiM4MjE3O3MganVzdCByZWFkeSBmb3IgdGhlIG1vbWVudC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3Mgc28gcHJlcGFyZWQgYW5kIGl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB0
aGF0IHdheSBmb3JldmVyLiBUaGUgZ3V5IHdlbnQgMzItMy4gSGUgbG9zdCBpbiBhIG5hdGlvbmFs
IGNoYW1waW9uc2hpcCBnYW1lIHdoZXJlIHdlIGhhZCA1NTAgeWFyZHMgYW5kIDQwIHBvaW50cy4g
SGUgbG9zdCB0byBQaXR0IHdoZXJlIHdlIGhhZCA2MzAgeWFyZHMgYW5kIDQyIHBvaW50cyBhbmQg
aGUgbG9zdCB0byBHZW9yZ2lhIFRlY2gsIHdoaWNoIGhlIG9ubHkgcGxheWVkIGFib3V0IDEyIHNu
YXBzLiBIZSB0b3JlIGhpcyBBQ0wgaGlzIGZyZXNobWFuIHllYXIuIFNvIGhlJiM4MjE3O3MganVz
dCBhIHdpbm5lci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBCcm93bnMgbmVlZCBhIHdpbm5lciBhdCBxdWFy
dGVyYmFjaywgZXNwZWNpYWxseSBjb21pbmcgb2ZmIHRoZSB3b3JzdCBzZWFzb24gaW4gZnJhbmNo
aXNlIGhpc3Rvcnkgd2l0aCBhIHJlY29yZCBvZiAxLTE1LiBUaGUgb3B0aW9ucyBpbmNsdWRlIGRy
YWZ0aW5nIFdhdHNvbiwgVHJ1Ymlza3kgb3IgS2l6ZXIsIHRyYWRpbmcgZm9yIE5ldyBFbmdsYW5k
IFBhdHJpb3RzIGJhY2t1cCBKaW1teSBHYXJvcHBvbG8gb3Igc2lnbmluZyBzb21lb25lIGluIGZy
ZWUgYWdlbmN5LCBwZXJoYXBzIFR5cm9kIFRheWxvciBpZiB0aGUgQnVmZmFsbyBCaWxscyB3ZXJl
IHRvIGN1dCBoaW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gaGF2ZSBhIHF1YXJ0
ZXJiYWNrIHRoYXQgcGxheXMgd2lubmluZyBmb290YmFsbCBmb3IgdXMsIGFuZCB0aGF0JiM4MjE3
O3Mgd2hhdCB3ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBkbywmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4
MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGZpbmQgdGhhdCBndXkuIFdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5n
IHRvIGZpbmQgYSBndXkgdGhhdCBjYW4gd2luIGZvciB1cywgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0
IHdlIGhhdmUgdG8gZG8uIFRoYXQmIzgyMTc7cyBteSBqb2IuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IEkg
Y2FtZSB0byBDbGV2ZWxhbmQgZm9yLCBhbmQgSSYjODIxNzttIG5vdCBnb2luZyB0byBzdG9wIHRp
bGwgd2UgZ2V0IHRoYXQgZ3V5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFja3NvbiBpbnNpc3RlZCBpdCYjODIx
NztzIHByZW1hdHVyZSB0byBhc3N1bWUgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiB3aWxsIHBhcnQgd2l0aCBx
dWFydGVyYmFjayBSb2JlcnQgR3JpZmZpbiBJSUksIHdobyB3ZW50IDEtNCBhcyBhIHN0YXJ0ZXIg
bGFzdCBzZWFzb24gYW5kIG1pc3NlZCAxMSBnYW1lcyB3aXRoIGEgYnJva2VuIHNob3VsZGVyLiBK
YWNrc29uIHNhaWQgaGUgaGFzbiYjODIxNzt0ICYjODIyMDtjb21lIHRvIGFueSBjb25jbHVzaW9u
cyYjODIyMTsgYWJvdXQgR3JpZmZpbiYjODIxNztzIGZ1dHVyZSBiZWNhdXNlIGhlJiM4MjE3O3Mg
YmVlbiBidXN5IG1ha2luZyBjaGFuZ2VzIHRvIHRoZSBjb2FjaGluZyBzdGFmZiBhbmQgbmVlZHMg
bW9yZSB0aW1lIHRvIGV2YWx1YXRlLjwvcD48cD5CdXQgSmFja3NvbiBhbHNvIHNwb2tlIGFzIGlm
IGhpcyBtaXNzaW9uIHRoaXMgb2Zmc2Vhc29uIGlzIHRvIGZpbmQgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBx
dWFydGVyYmFjayBvZiB0aGUgZnV0dXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBl
c3RhYmxpc2hlZCB0aGF0IGd1eSB5ZXQsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBo
YXZlbiYjODIxNzt0IGVzdGFibGlzaGVkIHdobyBoZSBpcy4gVW50aWwgeW91IGNhbiBkbyB0aGF0
LCB0aGVuIEkgdGhpbmsgd2UgY2FuIG1ha2UgdGhlIG5leHQganVtcC4gU28gdGhhdCYjODIxNztz
IHdoYXQgd2UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGRvLiBJdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIGEg
Z3JlYXQgb2Zmc2Vhc29uLiBXZSBoYXZlIGZyZWUgYWdlbmN5IGFuZCB3ZSBoYXZlIHRoZSBkcmFm
dCBjb21pbmcsIHNvIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgYSBsb3Qgb2Ygb3Bwb3J0dW5p
dHkgZm9yIHVzIHRvIGV2YWx1YXRlIGFuZCBtYWtlIGdvb2QgZGVjaXNpb25zIGFib3V0IHdoYXQg
dG8gZG8gZm9yIG91ciBmb290YmFsbCB0ZWFtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3dpbm5leSBpcyBjb252
aW5jZWQgV2F0c29uIHNob3VsZCBiZSBhIG5vLWJyYWluZXIgZm9yIEphY2tzb24gYW5kIHRoZSBC
cm93bnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3b3VsZCBiZSBhd2Vzb21lLiBJdCB3b3VsZCBiZSBlYXN5
IGFuZCBoZSYjODIxNztsbCBmaWd1cmUgdGhhdCBvdXQuIEl0IHdpbGwgYmUgdGhlIGVhc2llc3Qg
cGxheWVyIGhlJiM4MjE3O3MgZXZlciBjb2FjaGVkLCYjODIyMTsgU3dpbm5leSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SSYjODIxNzttIHN1cmUgaGUmIzgyMTc7cyBjb2FjaGVkIHNvbWUgZ29vZCBvbmVzIGFuZCBz
byBoYXZlIEksIGJ1dCBoZSYjODIxNztzIHNpbXBsZSwgdmVyeSBsb3cgbWFpbnRlbmFuY2UsIGh1
bWJsZSwgc2FtZSBndXkgZXZlcnkgZGF5IGFuZCBhbHdheXMgcmVhZHkuIEhlIGNvbWVzIHRvIGV2
ZXJ5IG1lZXRpbmcgcHJlcGFyZWQuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBob3cgeW91IGNoYW5nZSB0aGluZ3Mu
IFlvdSBjaGFuZ2UgYSBjdWx0dXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJl
YWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51
bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5v
aGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3
aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vi
b29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.