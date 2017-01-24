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Clemson coach Dabo Swinney says Browns passing on Deshaun Watson in draft would be akin to ‘passing on Michael Jordan’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 24, 2017 - 06:20 PM | Updated: January 25, 2017 - 04:10 PM
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Clemson head coach Dabo Swinney talks to Deshaun Watson following the college football playoff championship game against Alabama Jan. 10 in Tampa. (AP Photo/David J. Phillip)


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