All CATEGORIES
☰ Menu

Browns report

Clemson QB denies avoiding Browns; Jeff Garcia interviews to be quarterbacks coach, according to report

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 2, 2017 - 12:30 PM | Updated: February 3, 2017 - 12:38 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Clemson quarterback Deshaun Watson (4) scrambles in for 4-yard touchdown run during the second half against North Carolina State at Memorial Stadium in Clemson, S.C., on Oct. 15, 2016. Clemson won, 24-17, in overtime. (Ethan Hyman/Raleigh News & Observer/TNS)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Texas ‘bathroom bill’ may pose big test for sports leagues - 10:53 PM

AUSTIN, Texas: Texas knows how to throw a party, and for the Super Bowl in Houston, a new 29-story luxury hotel with a rooftop pool shaped like a meandering “lazy river” is the kind of glitzy welcome mat that keeps big events coming back. But that status may soon be put to the test.

Kevin Love, Cavaliers downplay trade rumors
cavs03cut_01
Cavaliers showing signs of progress on defense
superprev02cut_1
Super Bowl LI: From Gaga to goop — what to watch, what to serve
covwoo04cut_01
High school basketball/Coventry 61, Woodridge 55: Micah Wallace leads Comets to win over previously unbeaten Bulldogs - 10:42 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next