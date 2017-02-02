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Clemson QB denies avoiding Browns; Jeff Garcia interviews to be quarterbacks coach, according to report

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 2, 2017 - 12:30 PM | Updated: February 3, 2017 - 12:38 PM
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Clemson quarterback Deshaun Watson (4) scrambles in for 4-yard touchdown run during the second half against North Carolina State at Memorial Stadium in Clemson, S.C., on Oct. 15, 2016. Clemson won, 24-17, in overtime. (Ethan Hyman/Raleigh News & Observer/TNS)

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