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Cleveland Browns owner Jimmy Haslam to be deposed in hangar for Pilot lawsuit

Associated Press

Published: December 13, 2016 - 10:37 AM | Updated: December 13, 2016 - 10:45 AM
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In this Jan. 2013 file photo, Cleveland Browns owner Jimmy Haslam answers questions from media members about entering into a stadium naming rights deal with FirstEnergy Corp. in Cleveland, Ohio. Jimmy Haslam was being deposed Tuesday in a civil lawsuit against the Pilot Flying J truck-stop chain owned by the family of Haslam and his brother, Tennessee Gov. Bill Haslam. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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