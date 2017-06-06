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Coach Hue Jackson on Browns reportedly showing interest in free-agent receiver Jeremy Maclin: ‘That’s a good thing’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 6, 2017 - 02:46 PM | Updated: June 7, 2017 - 07:18 AM
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Kansas City Chiefs wide receiver Jeremy Maclin catches a 44-yard pass in front of Tennessee Titans cornerback Brice McCain on December 18, 2016, at Arrowhead Stadium in Kansas City. In a surprise move, the Chiefs cut the veteran receiver on Friday. (John Sleezer/Kansas City Star/TNS)


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