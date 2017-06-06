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Coach Hue Jackson on Browns reportedly showing interest in free-agent receiver Jeremy Maclin: ‘That’s a good thing’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 6, 2017 - 02:46 PM | Updated: June 7, 2017 - 07:18 AM
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Kansas City Chiefs wide receiver Jeremy Maclin catches a 44-yard pass in front of Tennessee Titans cornerback Brice McCain on December 18, 2016, at Arrowhead Stadium in Kansas City. In a surprise move, the Chiefs cut the veteran receiver on Friday. (John Sleezer/Kansas City Star/TNS)


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CLEVELAND: When J.R. Smith’s 3-point shot bounced in and out and in with 8:15 left in the third quarter Wednesday night, it felt as if the magic that carried the Cavaliers to the 2016 championship might be returning.

Especially when a Kyrie Irving bank shot 69 seconds later hung on the rim and rolled in.

Down 0-2 against the Golden State Warriors, the Cavs faced long odds in Game 3 of the NBA Finals at Quicken Loans Arena. The Warriors were undefeated, winning the first two games of the series by a total of 41 points. The offseason addition of Kevin Durant had made them a juggernaut, presumably destined to make history.

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