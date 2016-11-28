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Coach Hue Jackson says Browns in process of getting quarterback Robert Griffin III cleared for contact as they seek way to jump-start offense

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 28, 2016 - 07:38 PM
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Cleveland Browns' Robert Griffin III warms up before a game against the Philadelphia Eagles on Sept. 11, 2016, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke)


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