Coach Hue Jackson still has hope Browns could trade for QB: ‘Anything’s a possibility until it’s not’

PHA+UEhPRU5JWDogQ29hY2ggSHVlIEphY2tzb24mIzgyMTc7cyBob3BlIGlzIGFsaXZlIHRoYXQg
dGhlIEJyb3ducyBjb3VsZCB0cmFkZSBmb3IgYSB2ZXRlcmFuIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHRoaXMgb2Zm
c2Vhc29uLjwvcD48cD5UaGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgUGF0cmlvdHMgYXJlIGludGVudCBvbiBrZWVw
aW5nIGJhY2t1cCBKaW1teSBHYXJvcHBvbG8uIFRoZSBDaW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMgbWlnaHQg
bm90IGJlIHdpbGxpbmcgdG8gdHJhZGUgYmFja3VwIEFKIE1jQ2Fycm9uIHRvIGFub3RoZXIgQUZD
IE5vcnRoIHRlYW0uPC9wPjxwPkJ1dCBKYWNrc29uIGhhc24mIzgyMTc7dCBnaXZlbiB1cC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlIGFsbCBrbm93IHRoZXJlJiM4MjE3O3MgdGhlIGRyYWZ0IHRoYXQmIzgyMTc7
cyBjb21pbmcgdXAgW0FwcmlsIDI3LTI5XSwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZCBUdWVzZGF5IGR1
cmluZyB0aGUgTkZMIG93bmVycyBtZWV0aW5ncyBhdCB0aGUgQXJpem9uYSBCaWx0bW9yZSBob3Rl
bCBhbmQgcmVzb3J0LiAmIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyB0cmFkZSBvcHBvcnR1bml0aWVzIGhv
cGVmdWxseS4gSSB0aGluayB3ZSYjODIxNztsbCBleGhhdXN0IGV2ZXJ5IG9wcG9ydHVuaXR5IGFz
IHdlIG1vdmUgZm9yd2FyZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFza2VkIGFib3V0IEdhcm9wcG9sbywgSmFj
a3NvbiBzYWlkLCAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gZG8gYW55dGhpbmcgYW5kIGV2
ZXJ5dGhpbmcgd2UgdGhpbmsgd2UgY2FuLCBidXQgSSBjYW4mIzgyMTc7dCBjb21tZW50IG9uIG90
aGVyIHRlYW1zJiM4MjE3OyBwbGF5ZXJzIFtiZWNhdXNlIG9mIE5GTCB0YW1wZXJpbmcgcnVsZXNd
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFja3NvbiBrbm93cyB0aGUgQmVuZ2FscyB3ZWxsIGJlY2F1c2UgaGlz
IHJlc3VtZSBpbmNsdWRlcyB0d28geWVhcnMgYXMgdGhlaXIgb2ZmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9y
ICgyMDE0LTE1KS4gSGUmIzgyMTc7cyBhbHNvIGEgZ29vZCBmcmllbmQgb2YgQmVuZ2FscyBjb2Fj
aCBNYXJ2aW4gTGV3aXMuPC9wPjxwPlNvIGRvZXMgSmFja3NvbiB0aGluayBvbGQtc2Nob29sIEJl
bmdhbHMgb3duZXIgTWlrZSBCcm93biB3b3VsZCBhY3R1YWxseSB0cmFkZSBNY0NhcnJvbiB3aXRo
aW4gdGhlIGRpdmlzaW9uPzwvcD48cD4mIzgyMjA7QWxsIGtpbmQgb2YgdHJhZGVzIGRvIGhhcHBl
biByZWdhcmRsZXNzIG9mIHdoYXQgdGVhbSBpdCBpcywgd2hhdCBkaXZpc2lvbiBpdCBpcywmIzgy
MjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO05vcm1hbGx5LCB0aGUgc2F5aW5nIFtpc10sICYjODIx
NjtJZiB0aGUgcHJpY2UgaXMgcmlnaHQsIHBlb3BsZSBkbyB3aGF0ZXZlciB5b3UgbmVlZCB0aGVt
IHRvIGRvLiYjODIxNzsgU28gSSB0aGluayBhbnl0aGluZyYjODIxNztzIGEgcG9zc2liaWxpdHkg
dW50aWwgaXQmIzgyMTc7cyBub3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGFuZCBCZW5nYWxz
IGhhdmUgbmV2ZXIgdHJhZGVkIHdpdGggZWFjaCBvdGhlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIG1pZ2h0
IGhhdmUgdG8gc2V0IGEgcHJlY2VkZW50LCYjODIyMTsgTGV3aXMgcXVpcHBlZCBhdCB0aGUgbWVl
dGluZ3MuPC9wPjxwPk1jQ2Fycm9uIHNwZW50IGhpcyBmaXJzdCB0d28gTkZMIHNlYXNvbnMgbGVh
cm5pbmcgZnJvbSBKYWNrc29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QUogTWNDYXJyb24gIGlzIGEgdmFsdWFi
bGUgbWVtYmVyIG9mIG91ciBmb290YmFsbCB0ZWFtLCYjODIyMTsgTGV3aXMgc2FpZC4gJiM4MjIw
O05vIG9uZSBoYXMgYXNrZWQgdG8gdHJhZGUgaGltLiBXZSYjODIxNztyZSBub3QgZ29pbmcgdG8g
Z28gb3V0IGFuZCBzZWVrIGEgdHJhZGUgZm9yIEFKIE1jQ2Fycm9uLiAuLi4gQW55IGludGVyZXN0
IHRoYXQgd2F5IHdvdWxkIGJlIGV2YWx1YXRlZCBiYXNlZCBvbiB0aGUgb3RoZXIgaW50ZXJlc3Rl
ZCB0ZWFtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2hlbiBhIHJlcG9ydGVyIGpva2VkIExld2lzIHNob3VsZCBw
dWJsaWNseSBkZW1hbmQgdGhlIDEydGggb3ZlcmFsbCBwaWNrIGZyb20gdGhlIEJyb3ducywgTGV3
aXMgcXVpcHBlZCwgJiM4MjIwO0hvdyBhYm91dCBOby4gMT8mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphY2tzb24g
c3Bva2UgYXMgaWYgdGhlIEJyb3ducyB3b3VsZCBiZSBvcGVuIHRvIHRyYWRpbmcgdGhlIDEydGgg
cGljayBmb3IgdGhlIHJpZ2h0IHZldGVyYW4sIGJ1dCBoZSBlbXBoYXRpY2FsbHkgcnVsZWQgb3V0
IHN1cnJlbmRlcmluZyB0aGUgTm8uIDEgc2VsZWN0aW9uIGZvciBhIFFCLjwvcD48cD5UaGUgQnJv
d25zIGhhdmUgZml2ZSBvZiB0aGUgZmlyc3QgNjUgcGlja3MsIGluY2x1ZGluZyB0aG9zZSB0d28g
Y2hvaWNlcyBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQuIFRoZXkmIzgyMTc7bGwgYWxtb3N0IGNlcnRhaW5s
eSBkcmFmdCBhIFFCLCBidXQgSmFja3NvbiBzYWlkIHRoZXkgYWxzbyB3YW50IHRvIGFkZCBhIHZl
dGVyYW4uPC9wPjxwPkZvcm1lciBTYW4gRnJhbmNpc2NvIDQ5ZXJzIHN0YXJ0ZXIgQ29saW4gS2Fl
cGVybmljayBpcyBhbW9uZyB0aGUgZnJlZSBhZ2VudHMgSmFja3NvbiBzYWlkIHRoZSBvcmdhbml6
YXRpb24gY291bGQgdHJlYXQgYXMgYSBmYWxsYmFjayBvcHRpb24uIEphY2tzb24gc2FpZCB0ZWFt
IGJyYXNzIGhhc24mIzgyMTc7dCBkaXNjdXNzZWQgcHVyc3VpbmcgaGltIHlldCwgYnV0IGhlIGxv
dmVkIEthZXBlcm5pY2sgaW4gdGhlIDIwMTEgZHJhZnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlbiYj
ODIxNzt0IGRvbmUgYW55IGhvbWV3b3JrIFtvbiBLYWVwZXJuaWNrXSB0aGlzIHllYXIsJiM4MjIx
OyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtNeSBob21ld29yayB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gZnJvbSAy
MDExIGluIGNvbGxlZ2UuIFdlIGhhdmVuJiM4MjE3O3QgZG9uZSBtdWNoIG1vcmUgc2luY2UgdGhl
biB0byBiZSBob25lc3Qgd2l0aCB5b3UgYmVjYXVzZSB0aGVyZSBhcmUgc29tZSBvdGhlciBndXlz
IHdlJiM4MjE3O3JlIGNoYXNpbmcuIEl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWVhbiB3ZSB3b24mIzgyMTc7
dCBnbyBiYWNrIGFuZCByZXZpc2l0LiBBbGwgZGVwZW5kcyBvbiBob3cgZXZlcnl0aGluZyBzaGFr
ZXMgb3V0IGluIHRoZSBuZXh0IHNldmVyYWwgd2Vla3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20g
c3VyZSBoZSYjODIxNztsbCBjb21lIHVwIGFnYWluIGlmIGFuZCB3aGVuIHRoZSBvdGhlciB0aGlu
Z3Mgd2UmIzgyMTc7cmUgY2hhc2luZyBkb24mIzgyMTc7dCB3b3JrIG91dC4gSXQmIzgyMTc7cyBu
b3QgdGhhdCBJIGRvbiYjODIxNzt0IGxpa2UgQ29saW4uIEl0JiM4MjE3O3MganVzdCB3aGVyZSB3
ZSBhcmUgYW5kIHRoZSBkZWNpc2lvbnMgd2UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIG1ha2UgYXMgZmFy
IGFzIGd1eXMgd2UmIzgyMTc7cmUgaW50ZXJlc3RlZCBpbiByaWdodCBub3cuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5LYWVwZXJuaWNrIGJlY2FtZSBhIGNvbnRyb3ZlcnNpYWwgcGxheWVyIGxhc3Qgc2Vhc29uIGJl
Y2F1c2Ugb2YgaGlzIHBvbGl0aWNhbCBwcm90ZXN0cyBpbiB3aGljaCBoZSBzYXQgYW5kIGxhdGVy
IGtuZWVsZWQgZHVyaW5nIHRoZSBuYXRpb25hbCBhbnRoZW0gYmVmb3JlIGdhbWVzLjwvcD48cD5C
cm93bnMgb3duZXIgSmltbXkgSGFzbGFtIGluc2lzdGVkIE1vbmRheSBoZSB3b3VsZG4mIzgyMTc7
dCBibG9jayBKYWNrc29uIGFuZCB0aGUgZnJvbnQgb2ZmaWNlIGZyb20gc2lnbmluZyBLYWVwZXJu
aWNrIGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlIHByb3Rlc3RzLCBhbmQgSmFja3NvbiBzYWlkIGl0JiM4MjE3O3Mg
cHJlbWF0dXJlIHRvIGRpc2N1c3MgaG93IGhlIGZlZWxzIGFib3V0IHRoZW0uPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJZiB3ZSBkbyBnbyBkb3duIHRoYXQgcm9hZCwgd2Ugd291bGQgaGF2ZSB0byBkaXNjdXNzIGFs
bCB0aG9zZSB2YXJpYWJsZXMgYXMgd2UgZ28gdGhyb3VnaCB0aGVtLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBz
YWlkLiAmIzgyMjA7QnV0IHRoYXQgaGFzbiYjODIxNzt0IGJlZW4gcGFydCBvZiBvdXIgdGhvdWdo
dCBwcm9jZXNzIHJpZ2h0IG5vdy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFzIGl0IHN0YW5kcywgQ29keSBLZXNz
bGVyLCBLZXZpbiBIb2dhbiBhbmQgQnJvY2sgT3N3ZWlsZXIgYXJlIHRoZSBxdWFydGVyYmFja3Mg
b24gdGhlIHJvc3RlciwgYW5kIEtlc3NsZXIgd291bGQgYmUgdGhlIGZhdm9yaXRlIHRvIHN0YXJ0
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7Q29keSBpcyBvbmUgb2YgdGhlIHBsYXllcnMgdGhhdCB3ZSYjODIxNzts
bCBjb25zaWRlciwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwOyAuLi4gQnV0IGF0IHRoZSBz
YW1lIHRpbWUsIG15IGpvYiBpcyBhbHdheXMgdG8gZ28gZmluZCB0aGUgZ3V5IHdobyBJIHRydWx5
IGJlbGlldmUgY2FuIGRvIGl0IHdlZWsgaW4gYW5kIHdlZWsgb3V0IGNvbnNpc3RlbnRseSBhbmQg
aGVscCB0aGlzIG9yZ2FuaXphdGlvbiB3aW4uIEFuZCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHNheWluZyB0
aGF0IENvZHkmIzgyMTc7cyBub3QgdGhhdCBndXkuIFdlIHN0aWxsIGhhdmUgYSBkcmFmdCBhbmQg
b3RoZXIgdHJhZGVkIHBvc3NpYmlsaXRpZXMgY29taW5nIHVwIHRvIGltcHJvdmUuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5UaGUgQnJvd25zIGFjcXVpcmVkIE9zd2VpbGVyIGluIGEgdHJhZGUgd2l0aCB0aGUgSG91
c3RvbiBUZXhhbnMsIGJ1dCB0aGV5IG1hZGUgdGhlIG1vdmUgTWFyY2ggOSB0byBhY3F1aXJlIGEg
MjAxOCBzZWNvbmQtcm91bmQgcGljaywgbm90IHRoZSBxdWFydGVyYmFjay4gVGhlIEJyb3ducyB3
YW50IHRvIHRyYWRlIE9zd2VpbGVyIGFuZCB3aWxsIGxpa2VseSByZWxlYXNlIGhpbSBpZiB0aGV5
IGNhbiYjODIxNzt0IHB1bGwgb2ZmIGEgZGVhbC48L3A+PHA+SmFja3NvbiBzYWlkIGhlIGV4cGVj
dHMgT3N3ZWlsZXIgdG8gcmVwb3J0IHRvIHRlYW0gaGVhZHF1YXJ0ZXJzIEFwcmlsIDE3IGZvciB0
aGUgb2Zmc2Vhc29uIHdvcmtvdXQgcHJvZ3JhbSwgdGhvdWdoIEphY2tzb24gd291bGRuJiM4MjE3
O3QgZXZlbiBjb21taXQgdG8gaGltIGJlaW5nIHdpdGggdGhlIHRlYW0gdGhpcyBzdW1tZXIgaW4g
dHJhaW5pbmcgY2FtcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O2xsIGxldCB0aGF0IGFsbCBwbGF5
IG91dCwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC48L3A+PHA+QXNrZWQgaWYgT3N3ZWlsZXIgd291bGQg
YmUgb24gdGhlIHRlYW0gZHVyaW5nIHRoZSAyMDE3IHNlYXNvbiwgSmFja3NvbiBzYWlkLCAmIzgy
MjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHRoYXQuIEkgZG8ga25vdyB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3Mgb24g
b3VyIHRlYW0gbm93LiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.