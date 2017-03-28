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Coach Hue Jackson still has hope Browns could trade for quarterback: ‘Anything’s a possibility until it’s not’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 28, 2017 - 06:44 PM | Updated: March 29, 2017 - 01:37 PM
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Cincinnati Bengals quarterback AJ McCarron (5) takes the field before a wild-card playoff game against the Pittsburgh Steelers, Jan. 9, 2016, in Cincinnati. (AP Photo/John Minchillo)


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