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Coach Hue Jackson tells NFL Network he wanted Browns to draft Ohio State safety Malik Hooker at No. 12 before trade down

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 1, 2017 - 03:51 PM | Updated: May 1, 2017 - 04:54 PM

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