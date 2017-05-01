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Coach Hue Jackson tells NFL Network he wanted Browns to draft Ohio State safety Malik Hooker at No. 12 before trade down

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 1, 2017 - 03:51 PM | Updated: May 1, 2017 - 11:19 PM
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Indianapolis Colts first round draft pick Malik Hooker (center) holds a jersey with head coach Chuck Pagano (left) and general manager Chris Ballard during anews conference Friday in Indianapolis. (AP Photo/Darron Cummings)


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