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Cowboys 35, Browns 10: Defense destroyed in record 12th consecutive loss: ‘We’re not going to go 0-16,’ Chris Kirksey says

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 6, 2016 - 03:56 PM | Updated: November 7, 2016 - 11:55 AM
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Cleveland Browns Terrelle Pryor has a second quarter touchdown pass slip through his hands as Dallas Cowboys' Kavon Frazier defends on Sunday at FIrstEnergy Stadium in Cleveland. The Cowboys won the game 35-10. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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