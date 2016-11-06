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Cowboys 35, Browns 10: Defense dominated in franchise-record 12th consecutive loss dating back to last season

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 6, 2016 - 03:56 PM | Updated: November 6, 2016 - 05:59 PM
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Cleveland Browns Terrelle Pryor has a second quarter touchdown pass slip through his hands as Dallas Cowboys' Kavon Frazier defends on Sunday at FIrstEnergy Stadium in Cleveland. The Cowboys won the game 35-10. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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