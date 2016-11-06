By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer
Cowboys 35, Browns 10: Defense dominated in franchise-record 12th consecutive loss dating back to last season November 06,2016 10:59 PM GMT Nate Ulrich Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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