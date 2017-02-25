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Danny Shelton excited about possibility of Browns bolstering D-line with No. 1 pick, Gregg Williams’ passion, result of wrist surgery

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 25, 2017 - 04:42 PM
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Cleveland Browns Danny Shelton rushes in on NY Jets quarterback Ryan Fitzpatrick during the second quarter in Oct. 2016 in Cleveland, Ohio, at FirstEnergy Stadium. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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