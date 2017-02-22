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Deshaun Watson jokes Cowboys should draft him, trade Dak Prescott, Tony Romo to QB-starved Browns: ‘They need two’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 22, 2017 - 08:32 PM

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