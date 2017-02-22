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Deshaun Watson jokes Cowboys should draft him, trade Dak Prescott, Tony Romo to QB-starved Browns: ‘They need two’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 22, 2017 - 08:32 PM

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Producing sports broadcasts for ESPN means valuable experience for students, precious exposure for University of Akron, other MAC schools

Tucked away in a room in Kolbe Hall on the University of Akron campus, a group sits at monitors gazing at the hardwood floors that fill their screens.

They’re there to prepare for the first of two Zips basketball games — one women’s and one men’s — they are tasked with producing.

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Cavaliers meet with free-agent center Larry Sanders, sign Derrick Williams to second 10-day contract
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Indians manager Terry Francona OK with intentional walk rule, advocates for replay time limit proposal
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Brecksville’s David Madej, Walsh’s Hanna Gresser lead strong contingent of area swimmers at state championship meet
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