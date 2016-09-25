All CATEGORIES
☰ Menu

DOLPHINS 30 | 24 BROWNS

Dolphins 30, Browns 24 (OT): Hue Jackson’s QB combo of Cody Kessler, Terrelle Pryor nearly does trick, but mistakes haunt Browns

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 25, 2016 - 04:55 PM | Updated: September 26, 2016 - 11:49 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns Robert Griffin III, right, speaks to quarterback Cody Kessler (6) on the sidelines during the first half of an NFL football game against the Miami Dolphins, Sunday, Sept. 25, 2016, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

browns26_07 Wilfredo Lee - AP
Marla Ridenour: With historical all-around performance, quarterback-turned-receiver Terrelle Pryor ignites Browns’ passion

MIAMI GARDENS, Fla.: In the hours following one of the greatest individual performances in Browns history, the “if onlys” might have tormented Terrelle Pryor.

High school notebook: Copley reaches midway point of football season at 4-1 - 6:13 PM
SPORTS_FBN-BROWNS-DOLPHINS_15_MI
Browns analysis: Nate Ulrich breaks down 30-24 overtime loss to Dolphins
Browns_Dolphins_Football0b6c0
Dolphins 30, Browns 24 (OT): Hue Jackson’s QB combo of Cody Kessler, Terrelle Pryor nearly does trick, but mistakes haunt Browns
Indians report: Indians, Major League Baseball mourn death of young star Jose Fernandez
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next