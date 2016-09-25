All CATEGORIES
☰ Menu

DOLPHINS 30 | 24 BROWNS

Dolphins 30, Browns 24 (OT): Hue Jackson’s QB combo of Cody Kessler, Terrelle Pryor nearly does trick, but mistakes haunt Browns

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 25, 2016 - 04:55 PM | Updated: September 26, 2016 - 11:49 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns Robert Griffin III, right, speaks to quarterback Cody Kessler (6) on the sidelines during the first half of an NFL football game against the Miami Dolphins, Sunday, Sept. 25, 2016, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cisder27web Chris Pizzello - AP
Cavaliers’ LeBron James to stand for national anthem, admits fears for pre-teen son amid racial tension with police

INDEPENDENCE: At the ESPY Awards on July 14, the Cavaliers’ LeBron James stood alongside Carmelo Anthony, Chris Paul and Dwyane Wade as the four spoke about gun violence, police brutality against African-Americans and the country’s racial divide.

cavs27cut_10
Bob Dyer: Rooting for the Cavs to stay hungry, my friend
tribe27cut_00
Indians 7, Tigers 4: Indians clinch AL Central title
cavs27cut_10
Cavaliers’ Media Day: LeBron James, GM David Griffin confident free agent J.R. Smith will agree to new contract soon
browns27cut_01
Browns expect to start quarterback Cody Kessler again, stick with kicker Cody Parkey, right tackle Austin Pasztor despite struggles
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next