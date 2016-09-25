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DOLPHINS 30 | 24 BROWNS

Dolphins 30, Browns 24 (OT): Hue Jackson’s QB combo of Cody Kessler, Terrelle Pryor nearly does trick, but mistakes haunt Browns

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 25, 2016 - 04:55 PM | Updated: September 26, 2016 - 11:49 AM
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Cleveland Browns Robert Griffin III, right, speaks to quarterback Cody Kessler (6) on the sidelines during the first half of an NFL football game against the Miami Dolphins, Sunday, Sept. 25, 2016, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

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