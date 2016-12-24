All CATEGORIES
☰ Menu

End of losing streak leaves Browns’ Joe Thomas looking for somebody to hug

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 24, 2016 - 09:08 PM | Updated: December 25, 2016 - 12:59 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns left tackle Joe Thomas blocks San Diego Chargers' Joey Bosa during the second quarter on Saturday, Dec. 24, 2016 in Cleveland, Ohio, at FIrstEnergy Stadium. jThe Browns won the game 20-17. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

browns27cut_web Ron Schwane - AP
After fighting back tears amid losing, Browns coach Hue Jackson lets them flow while celebrating first victory

Beaten down by losing, coach Hue Jackson fought back tears after the Browns fell to 0-12 on Nov. 27 against the New York Giants.

osufoot26cut_02
Ohio State football: Quarterback J.T. Barrett embraces chance to win a championship on the field, not on a scooter
cavs26_03
Marla Ridenour: Irving’s face tells it all as shot falls to beat Warriors
High school notebook: Alliance Christmas Classic, Cuyahoga Falls Holiday Classic basketball tournaments to be held this week - 9:57 PM
osufoot27
Ohio State football: With Luke Fickell perhaps poised to cede defense to Greg Schiano, former NFL coach excels at explaining the details
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next