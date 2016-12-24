All CATEGORIES
☰ Menu

End of losing streak leaves Browns’ Joe Thomas looking for somebody to hug

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 24, 2016 - 09:08 PM | Updated: December 25, 2016 - 12:59 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns left tackle Joe Thomas blocks San Diego Chargers' Joey Bosa during the second quarter on Saturday, Dec. 24, 2016 in Cleveland, Ohio, at FIrstEnergy Stadium. jThe Browns won the game 20-17. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs27_03 Duane Burleson - AP
Pistons 106, Cavaliers 90: No LeBron, no win - 11:20 PM

AUBURN HILLS, MICH.: When Kyrie Irving returned to Monday’s game with 10:51 to play and the Cavs down 14, the opportunity was there to do it again. Twenty-four hours after Irving and LeBron James pulled off a stunning fourth-quarter rally against the Golden State Warriors, Irving was in position to do it against the Detroit Pistons.

browns27cut_web
After fighting back tears amid losing, Browns coach Hue Jackson lets them flow while celebrating first victory - 11:20 PM
osufoot27
Ohio State football: With Luke Fickell perhaps poised to cede defense to Greg Schiano, former NFL coach excels at explaining the details - 11:20 PM
High school notebook: Alliance Christmas Classic, Cuyahoga Falls Holiday Classic basketball tournaments to be held this week - 11:20 PM
bnotes27_01
Browns notebook: Quarterback Robert Griffin III in concussion protocol; he’d probably start in finale if healthy - 10:46 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next