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End of losing streak leaves Browns’ Joe Thomas looking for somebody to hug

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 24, 2016 - 09:08 PM | Updated: December 25, 2016 - 12:59 AM
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Cleveland Browns left tackle Joe Thomas blocks San Diego Chargers' Joey Bosa during the second quarter on Saturday, Dec. 24, 2016 in Cleveland, Ohio, at FIrstEnergy Stadium. jThe Browns won the game 20-17. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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