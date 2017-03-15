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ESPN’s Todd McShay delves into QB draft decision Browns could face: Deshaun Watson or Mitchell Trubisky?

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 15, 2017 - 03:11 PM | Updated: March 15, 2017 - 03:19 PM

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