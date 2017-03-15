All CATEGORIES
☰ Menu

ESPN’s Todd McShay delves into quarterback draft decision Browns could face: Deshaun Watson or Mitchell Trubisky?

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 15, 2017 - 03:11 PM | Updated: March 15, 2017 - 03:29 PM

MORE IN SPORTS

mlbnotes16cut_02 Lynne Sladky - AP
MLB notebook: Sports agent, trainer convicted for smuggling Cuban players - 10:30 PM

A Miami jury on Wednesday convicted a Florida sports agent and a baseball trainer on charges they smuggled Cuban baseball players to the U.S. in search of big profits from professional free agent contracts.

NFL notebook: Jets’ Seferian-Jenkins suspended 2 games by NFL - 10:30 PM
Rangers 12, Indians 11: Indians pitchers hit hard in loss to Rangers - 10:30 PM
ESPN’s Todd McShay delves into quarterback draft decision Browns could face: Deshaun Watson or Mitchell Trubisky?
Cavaliers forwards Kevin Love, Kyle Korver might return soon, but major rotation decisions loom
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next