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ESPN’s Todd McShay delves into quarterback draft decision Browns could face: Deshaun Watson or Mitchell Trubisky?

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 15, 2017 - 03:11 PM | Updated: March 16, 2017 - 08:29 AM
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North Carolina quarterback Mitch Trubisky tries to ward off Stanford linebacker Mike Tyler during the second half of the Sun Bowl, Dec. 30, 2016, in El Paso, Texas. (AP Photo/Mark Lambie)


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