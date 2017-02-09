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Ex-Browns player Josh McCown discusses his future, Cleveland’s quarterback situation, race relations and more as he leaves team

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 9, 2017 - 10:36 PM | Updated: February 13, 2017 - 08:11 AM
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Cleveland Browns quarterback Josh McCown looks to pass on the run in the first half of a game against the New York Jets, Oct. 30, 2016, in Cleveland. (AP Photo/David Richard)


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